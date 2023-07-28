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【公營房屋】黃碧如建議檢討公屋富戶政策　招國偉建議為居屋家有長者申請者增加選購限制

社會 17:07 2023/07/28

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房委會委員黃碧如。（湯致遠攝）

房委會今（28日）舉行周年特別公開會議，房委會委員黃碧如建議檢討公屋富戶政策，避免獲豁免的公屋富戶濫用公屋資源。另外，房委會委員招國偉認為，「家有長者優先選樓計劃」的居屋申請者，往往優先選走大部分大單位，令一般家庭申請者欠缺選擇機會，建議為家有長者申請者增加選購限制。

在現行公屋富戶政策下，若住戶全部成員均年滿60歲或以上、或領取綜合社會保障援助金、或合資格申領社署傷殘津貼、或所有成員由上述類別住戶組成，則可獲豁免於富戶政策。

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房委會委員黃碧如認為，60歲以上公屋戶獲豁免富戶政策的做法不合時宜，有需要檢討。她解釋，有關豁免條款在1996年訂立，當年60歲以上人士健康較差，工作能力多數較低，所以有關豁免獲得通過。然而，現時60歲以上的健康和工作能力已大有改善，黃碧如認為，署方可研究提高豁免的年齡上限，「有工作能力的富戶，仍可享有公屋資源，這是不公平的。」

她又指，即使上調豁免的年齡上限，如富戶資產和收入未超過富戶限額，仍可用2倍租金使用公屋資源，「隨人口老化，未來由60歲以上人士組成的家庭只會越來越多。」

她建議署方除檢討公屋富戶政策外，亦要協助公屋富戶沿置業階梯前進上樓。

委員陳正思同樣認為公屋富戶政策需要檢討，「如以4人家庭為例，家庭月入10萬元，只要付雙倍租金約6000元就可繼續住公屋。」

另一委員招國偉則關注居屋揀樓制度。他指出，房委會於2017年推出的居屋銷售計劃開始，預留推售單位約30%作為「家有長者優先選樓計劃」申請者的配額。雖然在現行配額下，其他家庭申請者仍有機會購買單位，但在過去幾期的居屋以及綠置居銷售計劃之中，其他家庭申請者獲選購較大面積單位，或地理位置較好屋苑的機會非常低，令申請者失望和不滿。

他建議房委會應改變日後資助出售房屋計劃，包括居屋以及綠表置居的選樓安排。例如 ， 在維持「家有長者優先選樓計劃」的配額約三成的前提下，只安排申請人選購每期項目中，每個新建屋苑內不多於三成的單位數目，同時亦可為「一人申請者」在每個新建屋苑中，預留約一成配額的單位可供選購，讓不同類別的申請者均可有選購不同屋苑的機會。

今日會議共有10名委員表達意見，候任房屋署署長羅淑佩亦有列席旁聽，她下月將以房屋署署長身份出席公開例會，回應委員意見。

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記者：陳梓蔚

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