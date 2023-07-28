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【酒店衛生】打開酒店水壺驚見內褲　旅客嚇到半夜退房酒店揭驚人真相

健康 18:13 2023/07/28

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打開酒店水壺驚見內褲，旅客嚇到半夜退房，酒店揭驚人真相。

出遊入住酒店要注意衛生安全。近日，有網民表示入住內地一間酒店，打開熱水壺驚見有内褲在內，隨後又發現浴巾上沾有大量不明污漬，馬桶邊緣亦殘留不明液體。事主稱其後與酒店協商後，卻被糊弄了事；而酒店回覆時，卻指事件實屬「自導自演」。

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綜合内地媒體報道，一名網民指自己於7月25日入住江蘇省蘇州工業園區內的「陽澄湖大道亞朵酒店」，未料入住酒店後，卻發現熱水壺内有内褲，浴巾上還殘留疑似糞便的污漬，馬桶邊緣亦有疑似尿液的淡黃色液體。

該網民指出，自己曾與酒店方協商，惟經理只是把他拉到一角，想簡單了事。經理更一邊對他説是「小事」，一邊說該房間已2天沒人入住，而之前住的是兩名女住客。網友認為，自己是被對方糊弄了事：

遇到這樣的事情，不得不半夜退房重新找酒店。

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對此，酒店工作人員回應當地媒體時稱，「這些都是客人自己搞的，我們有監控，有證據證明是他自己搞的」。酒店工作人員指出，該網民是酒店會員，稱他在其他分店也有類似經歷，並表示酒店經理已和他進行溝通和道歉，目前仍在溝通處理中。另外有負責調查事件的市場監管人員表示，會告知投訴人調查處理結果，並聯繫酒店方進行處理。

事件曝光後，引起大量網民熱議，兩邊意見不一，更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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