  • 34°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 18:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烈愛成灰】陳慧琳新MV邀馮德倫演出　《北極雪》後再續情緣

娛樂 17:17 2023/07/28

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

陳慧琳馮德倫再合作。

繼跳舞快歌《談情的價值》後，陳慧琳（Kelly）推出遺憾戀曲《烈愛成灰》，曾經的轟動烈愛，最後化成灰燼。一段感情的逝去，留下的只有回憶，即使帶着遺憾，但心中仍存在一個位置給這個「曾經的你」。

Kelly掏出心肺的演唱，配合MV找來馮德倫Stephen當男主角。MV中，Kelly是一位動畫師，而Stephen是一位甜品師傅，兩個人都有着各自的夢想，彼此一齊奮鬥，希望自己的努力受到肯定。

【談情的價值】陳慧琳雷頌德合作新歌　Kelly代表香港登紐約時代廣場巨型屏幕

可惜二人後來分開了，過了多年後二人再見面，已經是Kelly舉辦的個人動畫展，兩個人終於一起看了她的動畫。 大家相視而笑，儘管有些遺憾，一瞬間，過往的情愫也不再重要，更多的是無盡的感謝。

Kelly非常高興有Stephen當男主角，她表示：「這個角色好適合馮德倫做，MV故事講述兩人從相識到拍拖，相隔多年之後再重逢的情節。Stephen保養得很好，好開心再有機會與他合作。」

Stephen坦言：「我們以往經常合作，例如《北極雪》、《紀念日》，還有拍攝過很多旅遊特輯。特別是很多年前，我們在《北極雪》MV裏飾演情侶，但當時我的樣子比較年輕，就像飾演Kelly的弟弟一樣。到現在我終於可以成熟一點，可以再度跟Kelly在MV故事裏面飾演情侶。」

Stephen被問何時再一展歌喉，表示如果有需求才會有供應，但現在沒有需求，所以暫時未有這樣的打算。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【樂壇天后】陳慧琳相隔多年出全新廣東歌　譚旻萱莫竣名參與演出《風眼》MV
16:17 2023/04/01
【樂壇天后】陳慧琳相隔多年出全新廣東歌　譚旻萱莫竣名參與演出《風眼》MV
【談情的價值】陳慧琳雷頌德合作新歌　Kelly代表香港登紐約時代廣場巨型屏幕
16:52 2023/05/25
【談情的價值】陳慧琳雷頌德合作新歌　Kelly代表香港登紐約時代廣場巨型屏幕
【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮
00:01 2023/07/12
【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮

你可能感興趣

【樂壇天后】陳慧琳相隔多年出全新廣東歌　譚旻萱莫竣名參與演出《風眼》MV
16:17 2023/04/01
【樂壇天后】陳慧琳相隔多年出全新廣東歌　譚旻萱莫竣名參與演出《風眼》MV
【談情的價值】陳慧琳雷頌德合作新歌　Kelly代表香港登紐約時代廣場巨型屏幕
16:52 2023/05/25
【談情的價值】陳慧琳雷頌德合作新歌　Kelly代表香港登紐約時代廣場巨型屏幕
【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮
00:01 2023/07/12
【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮
陳慧琳 馮德倫 MV 歌手

最高瀏覽

【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
14:23 2023/07/26
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉結束12年婚姻　共同發文：做出這個決定並非輕率
今日 09:20
【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉結束12年婚姻　共同發文：做出這個決定並非輕率
【阿晶自殺】好友發公開信為微辣前經理人出頭　一群愛護阿晶的朋友：願你在天堂得到快樂
13:44 2023/07/27
【阿晶自殺】好友發公開信為微辣前經理人出頭　一群愛護阿晶的朋友：願你在天堂得到快樂