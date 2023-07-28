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【猴痘】35歲男確診猴痘曾於本港有高風險接觸　本月累計錄8宗個案

社會 17:19 2023/07/28

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35歲男皮膚潰瘍確診猴痘，曾於香港有高風險接觸。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（28日）表示，一名過往健康良好的35歲男病人確診猴痘，今個月累計錄得8宗個案。

35歲男病人。他於7月23日開始出現淋巴結腫大，並於7月25日開始出現局部皮膚潰瘍。他7月25日分別向私家醫生及仁安醫院求診，翌日（26日）獲轉介至威爾斯親王醫院。衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚（27日）確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。他仍然留院，現時情況穩定。

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初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪上海、北京及深圳，而根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。

歐家榮：不排除再增設疫苗接種中心

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在一個電台節目表示，近期猴痘個案顯著上升，8宗在本月內確診。確診者是20至59歲的男士，當中涉及男男性接觸者、雙性戀者，他們曾經在潛伏期進行高風險性行為，例如與陌生人發生性行為、擁有多名性伴侶等。

歐家榮表示，當局錄得4宗源頭不明的本地感染個案，當中無發現流行病學關連，反映猴痘正在本地高風險群組傳播，不排除出現爆發情況。

歐家榮表示，16宗確診個案中，有超過8成病人未完成接種疫苗，針對近日確診數字上升，除了8間有提供猴痘疫苗的社會衛生科診所外，當局亦在旺角的衛生防護中心大樓增設了指定接種中心，服務時間由星期一至五上午9時至晚上8時，病人需要事先透過電話或電郵預約。歐家榮指，如果接種情況理想，不排除會再增設接種中心。

 

 

 

 

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記者：黃穎津

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