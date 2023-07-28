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【特首外訪】李家超：此行達三目標五成果　共簽署33份合作備忘錄

政治 18:20 2023/07/28

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李家超表示，此行達稱三個目標和五成果。（資料圖片）

特首李家超今日總結東盟行程時表示，本次行程到訪了新加坡、印尼，以及馬來西亞三個國家，共有3個目標，及5個成果，包括到訪的三個國家均支持香港加入RCEP《區域全面經濟夥伴關係協定》。

李家超表示，3個目標分別是，建立友誼，增強人脈，加強雙方互惠共贏的關係；凝聚共識加強合作；以及說好香港故事，向三地政界商人士介紹香港發展和新機遇。讓此行獲得5個成果：

（1）香港和三個國家，建立友誼和良好溝通，達成正面及積極作用亦和東盟秘書長建立良好溝通。

（2）一星期內，香港與新加坡、印尼、馬來西亞分別簽署了7份、15份及11份，合共33份合作備忘錄，數目是歷來之最，反映香港和三地有強烈合作的共識，其他國家對香港的重視程度亦好過預期。李家超指，簽署備忘錄不單止注重數量，同時注重質量，備忘錄涵蓋商業、金融、創科、文化等。

（3）本次行程到訪的三個國家，均支持香港加入RCEP《區域全面經濟夥伴關係協定》。

（4）香港及新加坡政府，均同意盡快恢復因為疫情而停止的公務員交流計劃。

（5）特區護照持有人，前往馬來西亞旅遊的免簽證入境期限，由目前最長1個月延長至90天。有關安排給予特區護照持有人更大的入境便利，進一步加強兩地的聯繫，互利共贏。

他亦談及了本次外訪的體會。李家超說，星港都是國際都市，兩地及領讀人之間都有好多共同語言。印尼方面，印象深刻的是試坐了雅萬高鐵，他指出，這是東南亞首個高鐵項目，展現了「一帶一路」的成果。至於馬來西亞，李家超稱，對今日早上到訪的熟食中心吃早餐，感受兩地文化有很多共同點，不少馬來西亞人懂粵語，喜歡廣東歌，讓他感到很親切。

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記者：趙居逸

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