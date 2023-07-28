【咁你都唔識】鄧梓峰被爆「靠唔住」　C君「搗蛋魔爪」伸向黃紫恩謝嘉怡

▲ 《咁你都唔識》

由鄭詩君（C君）、「自稱J2一姐」的黃紫恩（Jojo）、「女版金剛」謝嘉怡（Lisa）任主持的TVB節目《咁你都唔識》，今晚（7月28日）一集邀請三組藝人加素人嘉賓，包括江嘉敏與閨密化妝師楠楠、家燕姐及梁醒波醒目乖孫Andrew，及鄧梓峰（十郎）與好友Ophelia。

當中以大晒香肩、名副其實並肩作戰的「江楠」組合最吸睛，而家燕姐組則憑能勾起港人集體回憶的「家燕癦」成功搶「頭」威。

可是向來予人感覺專業又莊重的十郎，被C君踢爆私下是「相當靠唔住」的燈神，C君連環爆大鑊謂：「領過佢好多次嘢，有時錯嗰啲佢都肯定。我人生第一部電影，就係同十郎一齊拍，佢日日都話：『肯定今晚唔會開到咁夜喇』。」

至於江嘉敏則因自爆收過情信遭集體「鄙視」：「情信呢家嘢，我相信大家都有收過啦。」豈料全場聞言不但鴉雀無聲，三位主持更急忙劃清界線。

C君笑Jojo似孫耀威

未知是否受C君「出口術」影響，十郎答題表現果然麻麻，不過「聲演題」卻搶盡光環，事緣C君叫家燕姐扮「水滾聲」，可愛的家燕姐竟全程投入至反眼，相當可愛。

至於加入戰團聲演警車聲的十郎，則因聲音幾能「以假亂真」贏盡全場掌聲，家燕姐更佩服至目瞪口呆。

除十郎，家燕姐亦十分玩得，不斷拿自己額頭的「家燕癦」及「十字步」開玩笑，結果遭佻皮的C君乘虛而入爆金句：「佢就係跳得太多（十字步），佢不停跳十字步跳到叫十字車呀！」

C君還將「搗蛋魔爪」伸延至兩位女拍檔，先是捉著江嘉敏拍檔化妝師猛問Jojo「似唔似孫威耀」，再取笑謝嘉怡搞笑語法：「佢冇話你冇分，佢話你有零分」，十分抵死。

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