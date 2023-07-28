【公院風險通報】濫藥患者被評估自殺風險水平低　惟得悉控罪後跳樓不治

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醫院管理局今日（28日）出版最新一期風險通報。通報臚列了公立醫院公立第一季呈報的6宗醫療風險警示事件，包括5宗手術及介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內的個案及一宗住院病人自殺個案。另外，根據重要風險事件類別呈報的個案則有22宗，包括20宗藥物事件及兩宗錯誤辨識病人身分，呈報的數字按季上升。

涉及病人自殺個案是一名濫藥、並因而患有抑鬱症的人士，患者被警方發現醉酒，並送入醫院精神科觀察病房、並以涉嫌管有危險藥物被拘捕。病人被診斷患有精神分裂症、亦有服用興奮劑依賴綜合症，於藥物治療後精神狀態有所改善。

兩個月後，由於病人的自殺風險水平被評估為低，精神狀況良好。因此於社工陪同及由警員護送至警署，並被告知管有危險藥物的控罪。在被告知正式指控後，患者潛逃並隨後從住所的一樓跳下，最終不治。

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責任編輯：陳展棋