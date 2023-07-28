【非禮孕婦】涉非禮女店長圖付百萬了事　男督察囚6個月2周准保釋候上訴

▲ 被告李卓賢今被判監6個月2周，准保釋候上訴。資料圖片

34歲男高級督察涉於2021年在商場店舖強吻及觸摸懷孕店長的胸部，在女方丈夫到場後跪地求饒，更提出付200萬元「掩口費」。涉案督察早前經審訊後被裁定非禮及意圖妨礙司法公正2罪。裁判官今（28日）於九龍城裁判法院判刑指，被告作為高級警員應具自控能力和守法意識，斥被告令警隊蒙羞，判監6個月2星期，被告准保釋候上訴。

被告李卓賢（34歲，高級督察），否認1項猥褻侵犯罪及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。控罪指，被告於2021年11月23日，在尖沙咀美麗華廣場一店舖內猥褻侵犯女子X，以及向X夫婦提議給予他們一筆金錢以換取X不予追究針對被告的非禮案件。

最新影片推介

辯方求情指，案發前被告妻子提出離婚，被告大受打擊，同時承受工作壓力。被告因被定罪失去收入，須向妻子支付逾百萬元贍養費，亦須承擔患癌父母的化療費用。

裁判官梁雅忻判刑指，肯定被告工作表現優秀，但正因如此犯案「好大反差」，事件雖不涉被告利用職權，但被告身為高級督察應具自控能力，非常清楚法律和具守法意識，被告卻令人失望，令警隊蒙羞。

裁判官指，被告到店鋪取已預訂的貨物時神情輕鬆，並非壓力大一時失控，「簡單嚟講，就係當時你對X色心起」，惟被告不認罪令X須於庭上重述事件，而被告作供時譁眾取寵，令X夫婦更加難受，直言被告全無悔意。裁判官就非禮罪及意圖妨礙司法公正罪分別判監2周和6個月，被告須入獄6個月2周，被告申請保釋等候上訴獲批。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣