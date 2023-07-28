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【着數優惠】莎莎銅鑼灣旗艦店完成翻新　重開限定獨家折扣優惠

休閒消費 18:53 2023/07/28

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

位於銅鑼灣的莎莎旗艦店近日已完成翻新工程，為慶祝7月29日開張投入服務，推出店舖限定獨家優惠及多項購物禮遇，顧客購買金額達標即送上禮物或福袋。翻新後的旗艦店坐落於銅鑼灣禮頓中心，樓高兩層，佔地約6,000平方呎，主打銷售最熱賣的美粧產品以及韓、日、台等世界各地的潮流美粧新品及個人護理品牌。

為慶祝旗艦店重開，於7月29日至8月11日推出「旗艦店限定購物禮遇」，凡於旗艦店購物滿淨價$280，即可獲贈 COLLISTAR 維 C 阿魏酸抗氧亮肌面霜 15ml（價值：$149）；購物滿淨價$450，更可獲贈莎莎限定福袋（乙個）（價值超過：$300）。

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其他精彩禮遇包括：購買 SUISSE PROGRAMME 產品淨價滿$380及$1,380，可分別獲贈活氧 細胞美肌水150ml（價值：$260）及升級活氧細胞面膜50ml（價值：$1,450），Dr. Jart+ 益 生菌激活鎖水面霜50ml，加$1多1件，Neogence全能緊緻奇蹟霜 30ml、再生極透光活膚液150ml及rom&nd全線產品，以售價2件或以上9折發售。

為慶祝旗艦店重開，於 7 月 29 日至 8 月 11 日推出店舖限定獨家優惠及多項購物禮遇。

公司主席及行政總裁郭少明博士，銀紫荊星章，太平紳士表示：「公司將優化店舖網絡，利用線下店舖網絡加快發展 OMO 零售模式，為顧客締造『以客為中心』的全渠道購物體驗。」

 

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