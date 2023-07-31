【安樂窩】800呎3房家居被小黃妃佔領　廿四孝爸爸黃澤鋒放滿愛女成長印記

▲ 自從小黃妃出世後，黃澤鋒同太太任何事都會以女兒行先，包括屋企的土地問題。

廿四孝爸爸黃澤鋒半百得女，對住愛女黃熙恩（小黃妃）當然有求必應！一家三口居住於屯門一個約800呎的三房單位，屋內放滿女兒的成長印記，大廳更被妃妃的物品及玩具佔領，照片隨處可見，澤鋒坦承︰「我想留多些相，1歲、2歲、3歲、4歲……我希望可以直到她結婚」。

最新影片推介︰

2019年，黃澤鋒的52歲太太陳麗麗（Lilian）成為「超高齡產婦」，最終剖腹誕下女兒，組織一家三口的幸福家庭。

黃氏夫婦，早已在屯門購入一個約800呎的三房單位，當時全屋都只是他們兩口子的物品，不過自妃妃出世後，已經改寫了，澤鋒說︰「我自己冇乜家當，呢啲全部係妃妃嘅！」

▲ 安樂窩被小黃妃佔領，澤鋒和太太只好將自己的物品「斷捨離」，騰出更多的空間給女兒。（湛斯雅攝）

甫入屋內已經見到一個木櫃，木櫃側面貼滿妃妃不同時期的相片，皆因澤鋒希望一開門便看到女兒，而相片大部分都是他為女兒拍下作留念的，

啲相係由妃妃幾個月大到3歲，呢度啲相都係佢首次接觸，譬如遊船河、做一啲小手作，佢送俾我嘅第一份父親節禮物，我又影吓……

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

挪亞方舟+玩具山

偏廳的梳化背放滿妃妃的心愛公仔，公仔由細到大排列，澤鋒形容為「挪亞方舟」，

我屋企比較特別啲，有個挪亞方舟，一連串排落去，我未知會唔會增加啦！其實都好多喇！妃妃好鍾意玩嘅一個樂園，所以都見到（玩具）放喺呢度準備玩。

梳化對面的電視櫃前都放滿妃妃的玩具，Lilian指，「條路本來好闊，依家得返咁窄！」，澤鋒更形容是「玩具山區」，

佢嘅玩具山區，基本上呢度有兩個廚房，有多啦A夢，好多玩具都喺呢度，呢個就係佢嘅至愛，有電鑽，有齊所有嘢，可能我女好想做工程師。

看似很凌亂，但暗藏玄機，妃妃把玩具一組一組區分，她想玩的時候，也知道要在哪裡取玩具，

佢好叻㗎！譬如佢自己嘅相機擺放好，我唔會掂，基本上佢又佔領了，我自己冇乜家當，呢啲全部係佢嘅，包羅萬有，哈哈。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

貼滿珍貴相片

電視櫃內看到不少相片，充斥美好回憶，其中Lilian要求放的「有志者事竟成」的擺設更非常搶眼，更有兩代媽媽的珍貴相片，還有首張的全家幅。當時妃妃1歲時拍攝，她很喜歡這幅相片，經常會問那個是她小時候嗎？澤鋒也藉機指她1歲時很乖，「何解你現在很頑皮！」，

呢個係一個好特別嘅display，有我二十幾歲嘅相、有古裝相、有妃妃滿月嘅相、太太懷孕嘅相，有妃妃已故嫲嫲嘅相，另外一啲家庭生活照，仲有幅比較特別係太太同我一齊做第一個舞台劇，佢做我情人，幾好！哈哈！

屋內父女各有一張書枱，妃妃的書枱近大門，每日做功課、玩、睇YouTube都在這裡，而澤鋒的書枱則在梳化旁，

依家淨返一張寫字枱係我，其實都有啲嘢係佢，佢有時有啲勞作送俾我，咁我又要珍惜擺喺我個寫字枱，唔可以掉。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

碩果僅存的小區

全屋只有約20呎的空間放置他與太太的證書及牌照，

呢度就係碩果僅存我同太太嘅小區，就係以往我攞嘅證書，以前我游水嘅成績，幾十年前渡海泳證書，我比賽贏嘅證書，另外就係泰拳及功夫發展嘅證書、裁判牌照，太太同我嘅裁決牌和教練牌都放在此。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者︰林碧洋