教主Anson Lo新片《釀魂》預告曝光　暑假檔上映挑戰神徒膽量

看來MIRROR要考鏡粉膽量，副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）有與白靈主演的鬼片《七月返歸》，而教主盧瀚霆（Anson Lo）就有驚嚇懸疑劇情片《釀魂》，預告片亦在今日（7月28日）推出，定於暑假壓軸檔8月24日上映。

今次教主Anson Lo新片是新導演岑嘉彥首次執導作，其他演員包括陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡主演，另有姜大衛、袁澧林、林耀聲特別演出。

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▲ 《釀魂》

隱世村落遇怪事

電影故事講Anson Lo、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡往島上一個隱世村落赤坎村，可是村內只剩釀酒場裡的一對父女－由姜大衛及陳紫萱飾演的華哥與小晴。

天色由昏入夜，意外接連發生，各種蛛絲馬跡一再顯示一股神秘力量真實存在，島嶼被一片弔詭氣氛籠罩。

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眾人在村裡各處遇到超出認知的異常，這些怪異存在說不清道不明，卻直指眾人埋藏至深的心魔。

到底是誰把他們牽引過來？他們是否能逃出這個呼天不應的孤島？

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