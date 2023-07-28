  • 33°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 19:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教主Anson Lo新片《釀魂》預告曝光　暑假檔上映挑戰神徒膽量

娛樂 19:24 2023/07/28

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

看來MIRROR要考鏡粉膽量，副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）有與白靈主演的鬼片《七月返歸》，而教主盧瀚霆（Anson Lo）就有驚嚇懸疑劇情片《釀魂》，預告片亦在今日（7月28日）推出，定於暑假壓軸檔8月24日上映。

今次教主Anson Lo新片是新導演岑嘉彥首次執導作，其他演員包括陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡主演，另有姜大衛、袁澧林、林耀聲特別演出。

【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】

《釀魂》

隱世村落遇怪事

電影故事講Anson Lo、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡往島上一個隱世村落赤坎村，可是村內只剩釀酒場裡的一對父女－由姜大衛及陳紫萱飾演的華哥與小晴。

天色由昏入夜，意外接連發生，各種蛛絲馬跡一再顯示一股神秘力量真實存在，島嶼被一片弔詭氣氛籠罩。

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

眾人在村裡各處遇到超出認知的異常，這些怪異存在說不清道不明，卻直指眾人埋藏至深的心魔。

到底是誰把他們牽引過來？他們是否能逃出這個呼天不應的孤島？

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Nah】教主Anson Lo創作新歌提醒自己學懂放鬆　盧瀚霆化身驅魔人密室拍MV
22:34 2023/06/12
【Nah】教主Anson Lo創作新歌提醒自己學懂放鬆　盧瀚霆化身驅魔人密室拍MV
【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】
12:35 2023/07/08
【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】
【假冒女團】Anson Lo以溝通化解矛盾 　Alina+Heidi讚教主盧瀚霆好身手【有片】
17:51 2021/11/17
【假冒女團】Anson Lo以溝通化解矛盾 　Alina+Heidi讚教主盧瀚霆好身手【有片】
【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮
00:01 2023/07/12
【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮

你可能感興趣

【Nah】教主Anson Lo創作新歌提醒自己學懂放鬆　盧瀚霆化身驅魔人密室拍MV
22:34 2023/06/12
【Nah】教主Anson Lo創作新歌提醒自己學懂放鬆　盧瀚霆化身驅魔人密室拍MV
【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】
12:35 2023/07/08
【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】
【假冒女團】Anson Lo以溝通化解矛盾 　Alina+Heidi讚教主盧瀚霆好身手【有片】
17:51 2021/11/17
【假冒女團】Anson Lo以溝通化解矛盾 　Alina+Heidi讚教主盧瀚霆好身手【有片】
電影 導演 Mirror 朱栢康 吳肇軒 姜大衛 袁澧林 林耀聲

最高瀏覽

【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
14:23 2023/07/26
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉結束12年婚姻　共同發文：做出這個決定並非輕率
今日 09:20
【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉結束12年婚姻　共同發文：做出這個決定並非輕率
【阿晶自殺】好友發公開信為微辣前經理人出頭　一群愛護阿晶的朋友：願你在天堂得到快樂
13:44 2023/07/27
【阿晶自殺】好友發公開信為微辣前經理人出頭　一群愛護阿晶的朋友：願你在天堂得到快樂