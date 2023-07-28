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【鬼月禁忌】8月鬼門開4個生肖易撞邪　命理師提禁忌：屬豬要保持家中整潔

健康 19:14 2023/07/28

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小孟老師講解4個容易「卡陰」的生肖。

農曆七月將至，也即是俗稱的「鬼月」，台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師便提前在Facebook專頁發文，講解4個生肖容易「卡陰」（撞邪），並提防此4生肖人士要留意的事項。

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據Facebook專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享，屬鼠、蛇、猴、豬的人在鬼月容易卡陰，因此要小心。

屬鼠、蛇者避往海邊及山上

帖文指出，以命理角度來論述，老鼠、蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，都比較喜歡陰暗潮濕的地方。這樣的習性自然較易吸收到夜間的穢氣，因而撞邪機率也大增；加上老鼠與蛇喜愛洞穴與濕地，因此天生就帶陰，屬這兩生肖的人士，在鬼月要留心一些海邊、河邊、山上，僅量不要前往。

屬猴者忌往密林

帖文續指，因為猴子居住的地方大都是樹林茂盛處。在風水學上，樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此屬猴人士在鬼月易生病感冒、身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。

屬豬者忌去環境髒亂之地

而因為豬所處的地方都較污穢髒亂，穢氣與煞氣亦較重，容易招陰。因此屬豬的人士應避開去環境髒亂之地，或者舞廳，也要保持住家環境整潔。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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