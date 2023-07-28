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【寵愛Pet Pet】林夏薇9年後再唱劇集歌曲　薇薇參與《因為有你》歌詞創作

娛樂 19:41 2023/07/28

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《寵愛Pet Pet》

眾所周知林夏薇出名是愛狗之人，家養三隻愛犬「金豬」、「菠蘿」及「木耳」，早前因「金豬」生病令她有感而發，跟同是愛犬之人的音樂人莊冬昕、賈立怡合作歌曲《因為有你》，並由林夏薇主唱，藉此發放正能量呼籲大家愛護寵物丶不要棄養。

而《因為有你》此歌曲最近更成為林夏薇、周嘉洛下周首播的TVB新劇《寵愛Pet Pet》的插曲。

【寵愛Pet Pet】與周嘉洛新劇月尾播放　視后林夏薇給愛犬五星級的家【多圖】

《因為有你》成《寵愛Pet Pet》的插曲。

參與創作寫詞

在昨日（7月27日），林夏薇在社交平台貼出 《寵愛Pet Pet》最新的預告片段及《因為有你》MV。

其實這次是她繼主唱劇集《單戀雙城》主題曲《很想討厭你》後，相隔9年再次主唱劇集歌曲，對此林夏薇十分興奮。

《寵愛Pet Pet》

她在IG表示：「好開心可以再次唱到自己有份出演的劇集歌曲《寵愛Pet Pet》插曲《因為有你》 ❤️繼《很想討厭你》之後，已經是九年後的今次，首歌自己有份參與創作寫詞，都係寫俾我的狗狗，好感觸，希望呢首歌可以同劇集陪伴大家呢個夏天同你的愛犬一齊追劇！」

其實當年的《很想討厭你》點擊率甚高，突破700萬，未知今次插曲《因為有你》能否打破《很想討厭你》的紀錄！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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