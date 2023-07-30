【親子旅遊】楊洛婷暑假三代同堂遊杜拜　華納兄弟+法拉利3大好玩樂園推介

▲ 楊洛婷近日趁暑假三代同堂去杜拜旅遊，原來當地有大量親子玩樂景點！

暑假是旅遊旺季，靚媽楊洛婷（Rabeea）近日撇低Dear Jane主音老公黃天翱（Tim），帶同專程從溫哥華回港陪2個孫過暑假的楊媽媽、5歲半大女黃子霏（Tanya）和2歲細仔黃子芯（Tristan）去杜拜旅行7天，三代同堂一起歡度暑假。Rabeea大讚杜拜有很多親子玩樂景點，玩到不捨得走！

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自從疫情緩和，Rabeea的工作接腫而來，當中有不少是海外工作，單是上半年已經飛了很多國家。本身很熱愛旅遊的她，一有空檔就馬上計劃帶小朋友外遊，近月一家人去過新加坡、馬爾代夫，到今次暑假她決定帶母親及仔女跟旅行團去杜拜親子遊，由旅行社為她們安排酒店行程，輕輕鬆鬆出發。

之前與小朋友去旅行都是自由行，所有行程規劃我一腳踢，又試過飛機延誤、遺失行李和BB車、仔女同時間生病，所以我出發前都擔心過。反而今次跟親子旅行團出遊，我覺得輕鬆了不少，所以事情都已安排好，讓我有更多時間享受親子樂，拍攝更多靚相和影片。

位於中東的杜拜並非港人熱門親子旅遊點，雖然Rabeea一直都想到杜拜旅遊，但也從沒想過杜拜有親子玩樂景點，「之前只覺得這個地方豪華、先進、多美景，直到最近在朋友推介下，才得知杜拜有很多小朋友玩樂景點，所以就決定三代同堂出發去杜拜。」

在7天的旅程當中，杜拜的氣溫幾乎每日都是45度，幸好當地有很多大型商場和室內遊樂場，她們一家玩盡新開幕的主題樂園，包括阿布扎比華納兄弟世界主題樂園（Warner Bros. World Abu Dhabi）、法拉利世界主題樂園（Ferrari World）及亞特蘭提斯酒店（Atlantis）內的水上樂園及水族館等，內有大量兒童適宜的機動遊戲，又可接觸小動物，仔女開心到不得了。

去到杜拜不可能只待在室內，當然要外出欣賞浩瀚的沙漠，Rabeea最難忘與家人第一次去沙漠坐四驅車，起初她有點擔心對年僅2歲的芯芯來說太刺激，所以預先為他安排了car seat，想不到仔女非常興奮，連婆婆都坐得好開心，Rabeea憶述︰

婆婆坐車頭全程都在拍片！不過當日氣溫高達48度，我們一落車就覺得好熱，沙粒好「辣腳」，所以我們快快手影相拍片後，就上車回去。

Rabeea與家人本身是回教徒，來到杜拜有另一番意義，她帶同小朋友一起去到榭赫扎伊清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque），並分享自己的成長經歷。看著子女一同穿上伊斯蘭教服飾，Rabeea也深深感動。

我在一個穆斯林家庭長大，以前每逢周末我就跟親愛的嫲嫲一起到清真寺祈禱。今次旅程不單只旅遊，更是一次帶尋根的旅程，與我們的信仰有切實的聯繫。

▲ 頂著48度高溫在沙漠打卡！（受訪者提供相片）

杜拜3大親子玩樂景點推介

1. 阿布扎比華納兄弟世界主題樂園（Warner Bros. World Abu Dhabi）

杜拜親子玩樂景點多，更擁有多個世界第一。位於阿布扎比亞斯島的室內主題公園，是全世界最大室內主題公園，是DC超級英雄、華納兄弟標誌性角色匯聚之地。內有6大園區包括華納兄弟廣場、哥譚市、大都市、卡通小鎮、岩床和炸藥峽穀等，共設有29項驚險刺激的遊樂設施和適合兒童的景點，包括蝙蝠俠、小丑、綠燈俠、賓尼兔、聰明笨伯、Tom and Jerry等主題設施，相當好玩。

2. 法拉利世界主題樂園（Ferrari World）

世界上第一個法拉利主題公園，內有超過40種遊樂設施，包括世上最快的過山車Formula Rosa，體驗F1方程式賽車的極速感；還有世上最高的環形過山車，膽量小的要三思。若果你追求速度感和刺激感的機動遊戲，這個主題樂園是不容錯過！

3. 杜拜亞特蘭提斯酒店（Atlantis The Palm）水上樂園

五星級酒店亞特蘭提斯酒店相當有名，單是享用酒店設施已足夠玩3天2夜，房客可免費暢玩水上樂園（Aquaventure Waterpark）及失落的宮寢水族館（The Lost Chambers Aquarium），酒店還附設大商場、各式餐廳、各國小吃、酒吧、遊戲機中心、衝浪、保齡球室及紀念品專賣店等。

當中一家大細必去水上樂園，內有世界第一條透明滑水道，坐在水泡漂浮在其中的時候，可以跟身邊的魚兒一起暢游好寫意，如果入去只能玩一項設施，就一定選這個！

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記者︰林綺玲