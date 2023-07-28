【共享學位排名？】網傳中大港深兩校聯合參加排名　深圳分校生爭取「共享學位證」

▲ 網傳中大與深圳分校正考慮合併兩校數據「聯合排名」。（資料圖片）

網傳香港中文大學與中大深圳分校發出「聯合通告」，稱正在考慮合併兩校數據「聯合排名」，同時流傳中大深圳分校學生正爭取兩校「共享國際排名」、「共享學位證」、兩校考試改為「同卷同考同改」及「拉curve」評分，以及兩校醫學院頒授「同等學位」等。消息傳出後，同時引起中大本地生及內地生憂慮中大的國際排名及課程認證受損。相關通告其後已刪除，本報已向香港中大查詢，正待回覆。

網上截圖顯示，題為「香港中文大學和香港中文大學（深圳）聯合通告」於本周二（25日）由中大深圳分校透過通訊軟件微信發出，署名包括身兼香港中大校長及中大深圳分校理事會主席段崇智，以及中大深圳分校校長徐揚生。內容指中大深圳分校創校9年在學科建設及師資招聘等各方面取得巨大進步，因辦學時間短未曾參與任何大學排名，兩校正慮將來安排中大深圳分校「獨立參與」年輕大學排名榜等排名，或與香港中大「合併數據」、「聯合排名」。

通告亦提及，香港中大與深圳分校學術標準一致，故深圳分校畢業生與香港中大生一樣獲授香港中大學位，深圳分校「並不獨立授予學位」。上述通告現已被刪除，迄今午（28日）香港中大及深圳分校網頁均無發布相關消息或作出澄清。

此外，facebook專頁「New CUHK Secrets」近日有多則相關帖文，提及中大深圳學生代表向該校高層提出「十大訴求」，包括與香港中大「共享國際排名」、「共享學位證」、兩校「同卷同考、一起拉curve計GPA」等，甚至要求兩校醫科課程頒授同等學位，或豁免深圳學生在香港執照醫生醫學會（LMCHK）部分考試要求等。

有自稱中大內地生發帖，稱已有422名內地生聯署反對安排，質疑校方只在微信發通告圖隱瞞本地生，指出新措施同時損害香港中大內地生及本地生利益，並憂慮香港中大的國際大學排名會被拖低至「幾百位」。

中大深圳分校畢業證書樣式曾多次引起爭議，早年有傳媒發現兩校畢業證書樣式大致相同，深圳分校證書標題同樣註明「香港中文大學」，差別僅在於內文印有「深圳」二字，以及由深圳分校校長簽名。

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記者：馮琪雅