【年輕爸爸】36歲單親爸送19歲女兒出嫁　網民驚訝看起來比新郎年輕

▲ 一名36歲單親爸爸送19歲女兒出嫁。（iStock圖片）

早婚早生的父母，有時與子女看來就像是兄弟姊妹，或許會令人羨慕。近日內地網上瘋傳一段結婚影片，一名36歲的單親爸爸送19歲女兒出嫁，顯得相當不捨，不過網民的焦點落在爸爸的樣貌上，驚訝他看起來比新郎女婿還要年輕。

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綜合內地傳媒報道，河南新鄉一名19歲新娘結婚的影片引起網民熱議，因為牽著新娘手、送她出嫁的爸爸非常年輕，二人看來像兄妹。據知這位爸爸年僅36歲，早於16歲時與當時17歲的妻子結婚，並誕下女兒，組織三口之家。可是在女兒6歲時，夫妻決定離婚，自此爸爸就獨力撫養女兒成人。

年輕爸不捨女兒結婚落淚

爸爸指女兒6歲就沒有媽媽了，十多年來都是由他一手一腳湊大。他透露女兒從小就很懂事，他因忙於賺錢養家，忽略了對女兒學業上的支援，導致她在高中後成績一落千丈，結果考不上大學。爸爸有感虧欠了女兒太多，也沒法讓她在一個完整的家庭成長。

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他提及女兒與女婿自高中起拍拖，高考時二人雙雙落榜，雙方父母就同意他們提前結婚。女兒要結婚了，他既高興也很捨不得，一度落淚。作為父親，他認為只要男方對女兒好，就不反對他們早婚。

網民︰我36歲還沒女友

網民驚訝這位爸爸看起來比新郎年輕，有網民留言「我也是36歲，還沒女朋友呢」、「我都37歲了，還沒結婚，你孩子都19歲了，而且還結婚了」、「19歲就結婚有點太早了」、「我36歲，女兒才上二年級，早結婚和晚結婚真的差了一個輩分」。

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責任編輯︰王明芳