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【網絡熱話】用外賣App$260買乳豬打開盒得10件　港男怒斥︰例牌都唔只咁少

健康 11:43 2023/07/29

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港男用外賣App $260買乳豬，打開盒得10件。

外賣App現時受不少都市人所追捧，不過亦因此衍生不少爭拗。日前有港男便於網上苦呻自己用外賣App以260元買了一家酒樓的乳豬外賣，惟取餐後卻發現實物與廣告圖片份量相距甚遠，直斥「竟然係得十小塊。例牌都唔止咁少啦？」，並勸其他網民「小心中伏」。事件曝光後，瞬即引起熱議，但網民反應兩極。

最新影片:

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【TOPick診症室】港男突然腳腫肚脹　求醫證肝硬化兼肝癌壽命餘半年

有網民26日於FaceBook群組「何文田街坊」中發文大吐苦水，指自己於旺角一間酒家，用260元叫了一份「大紅乳豬」外賣，惟當事主打開外賣盒後，卻發現盒中只有10件乳豬塊，直言「例牌都唔只咁少啦」。深感被騙的事主遂致電酒樓，與職員對質，不過對方卻未有歉意，反直接承認乳豬份量大概四份一左右。

事主怒斥外賣Apps「照騙」，圖片與實物不符。(FB圖片)

不過，認為自己被照騙的事主則批評外賣App的乳豬圖片中，明明「張相有頭有腳」，因此提醒其他網民小心中伏次餘，亦在留言回覆表示事件令自己上了一課。

事件曝光後，瞬即引起網民關注，不過反應兩極。有網民認同事主，批評店家「圖文不符」，「根本例牌都唔夠」，並叫事主報海關；不過有網民亦指事主似乎太大想頭，「二百幾蚊想食人一隻豬」、「份量的話，計埋外賣貴40%左右，真係差唔多」。

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責任編輯：羅嘉欣

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