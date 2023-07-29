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【失職外傭】任由BB趴地1小時外傭只顧玩手機　途人不值所為拍片留證

育兒經 11:46 2023/07/29

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一名外傭任由BB趴地瞓地一小時，她卻只顧玩手機。

本港不少家庭都有聘請外傭幫忙照顧小朋友，有工人姐姐盡責細心，也有的表現未如理想。近日有網民在山頂廣場目擊，一名外傭任由BB趴地瞓地一小時，她卻只顧玩手機。網民不值外傭所為，拍片留證並上載至社交平台，希望其僱主看到。

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該名網民於facebook群組「香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)」發帖表示，當日下午4時15分他在山頂廣場的一間餐廳用膳時，看到一名外傭手機不離手，賴理少主趴地，直言「真係睇唔過眼」。從他分享的照片及影片可見，一名年約1歲的男童時而趴地，時而瞓地，外傭只站在他旁邊，長期玩手機，更一度粗暴地單手拉扯他起身。

力數外傭不當舉動

網民講述他當時看到BB的6個狀況及外傭的舉動︰

1. 由BB自己坐喺玻璃門門口地下，有人開門即刻會夾到。
2. BB坐喺地下之後食自己對鞋先後四次，佢冇阻止，只係喺袋拎粒餅出嚟俾BB。
3. BB喺食完鞋冇洗手之下食餅。
4. 粒餅跌咗落地下，佢喺地下執返俾BB繼續食。
5. 全程個姐姐只係玩電話完全冇理BB。
6. 之後返去望個BB瞓咗喺地下，佢冇理，之後單手拖佢起身，再瞓訓地又冇理。

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他指外傭見到他影相，所以將BB帶到另一邊，他回去看了幾次，情況維持了一小時。不過，他當時不敢走去責罵外傭，只能做到拍片放上網，希望BB的父母能看到帖文，注意一下外傭。

網民︰當BB同隻狗一樣咁湊

帖文引起其他網民的討論，批評外傭行為有問題，留言「當BB同隻狗一樣咁湊」、「呢啲唔可以放過！我會留底報案，告佢疏忽照顧兒童」、「佢哋欺善怕惡，專蝦老人小孩」、「個小朋友好慘要俾個咁嘅人照顧」、「如果BB 父母知到自己小朋友被人咁對待，真是會好心痛」。

另有網民認為事主當時上前阻止外傭會更好，表示「你可以出聲去話佢，唔可以咁樣照顧小朋友」、「你拍下情況已好好，有機會訓練吓自己膽量就更好」、「幫唔到幾多，肯拍片已經真係做得好好」。

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責任編輯︰王明芳

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