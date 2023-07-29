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【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉離婚內幕曝光　財產分配帳目出問題

娛樂 11:20 2023/07/29

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金馬影后林嘉欣與導演袁劍偉日前聯名發文承認離婚，指大家的婚姻關係已走到盡頭，但會繼續共同照顧兩位女兒Kayla與Sofie，凡事會以她們為先。

雖然嘉欣與袁劍偉結束12年婚姻，惟二人在聲明亦祝福對方「對於彼此的未來，我們真摯地希望一切都好。」

拗撬愈來愈多感情轉淡

有報導指二人除性格不合、對管教女兒方式不一，加上2013年次女Sofie出世後，兩人拗撬更多，感情逐漸轉淡，故近年萌生離婚念頭。

二人決定離婚。（經濟日報圖片）

財產分配出問題

有指去年嘉欣以約1,200萬元購入太古城單位，該單位原由袁劍偉持有，轉讓給嘉欣時帳面蝕40萬，即被指疑似是離婚的掟煲費。

不過據知真正引發離婚的「引爆點」，是嘉欣與袁劍偉於財產分配時，發現帳目混亂，引致雙方爭拗加劇，堅決離婚。

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沒有正面回應

事後有媒體問到嘉欣經理人及袁劍偉離婚是否因性格不合及金錢糾紛等問題，經理人表示聲明已講得很清楚，沒有其他補充。而袁劍偉則表示現階段最重要是兩個囡囡，其他事不作回應。

另外，嘉欣在社交網亦有甫出自己有份參與的聯展《荒白》，似乎心情沒有受離婚一事影響。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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