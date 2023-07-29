【音樂派對】全球最大潑水音樂節登陸香港 強勁噴水體驗與好玩設施搶先睇！

今個夏天，嘉士伯將成為S2O亞洲潑水音樂節香港站大會指定啤酒贊助商，與大家一同投入強勁電音節拍，直達狂熱歡樂氣氛！全球最熱鬧最瘋狂的大型戶外濕身音樂祭「S2O 亞洲潑水音樂節 – 香港站」將首度於香港火辣上演，於 8 月 5 及 6 日(星期六及日) 假中環海濱活動空間舉行，以強勁噴水體驗席捲香港核心地帶—中環，帶來香港首個世界級規格的大型戶外濕身音樂派對。

潑水節是泰國一年一度的新年慶典，亦被譽為世界上最大型的水戰活動，以潑水象徵洗去厄運迎接新開始。S2O 亞洲潑水音樂節自 2015 年首次舉辦，每年 4 月於泰國舉行，現已成為世界上最大型的潑水節慶祝活動，吸引成千上萬來自世界各地的粉絲，並擴展到亞洲的日本、韓國、台灣，今年更首次來到香港!

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參加者沉浸於音樂、水和燈光結合的世界中，在令人讚嘆的視覺效果和 360 度的強勁噴水體驗下，欣賞國際知名 DJ 和頂級明星的澎湃演出，盡情享受音樂狂歡和濕身快感！

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醇滑波波池

場內推出多項玩樂設施，陪大家Smooth到盡、玩到盡！大家不但可以跳住玩，更可以浸住嘆！圓桶形設計、內裡放滿波波的醇滑波波池，讓大家與朋友一邊浸住嘆醇滑啤酒，一邊嘆盡強勁節拍，更可破冰認識新朋友，一齊醇滑一齊玩！

另外，還有不少贈品派發，只需於現場購買兩杯500毫升啤酒，即可免費獲贈期間限定太陽眼鏡一副或嘉士伯毛巾一條；或於現場購買四杯500毫升啤酒，即可免費獲贈造型好玩又趣怪的期間限定版Beer Cap一頂或嘉士伯防水袋一個，多買多送！

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