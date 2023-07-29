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再有石屎剝落　江玉歡問是否行騎樓底要戴頭盔？

社會 10:58 2023/07/29

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江玉歡問政府，是否行騎樓底也要戴頭盔。(江玉歡fb圖片)

今早新興大廈的石屎簷蓬碎落，幸好沒有擊中途人。立法會議員江玉歡旋即在社交媒體稱，早幾天，在發展小組會議上已問政府，「是否要市民在家也要戴頭盔，是否行騎樓底也要戴頭盔？」她批評，當局在舊區重建及維修上多年來採用「歎慢板」的態度，在維修上，樓宇更新大行動又慢又貴。

 

試問市區的舊樓外觀及老舊結構有幾多得到實質改善？大家祇要坐車行經土瓜灣天橋，看看天橋兩側的舊樓，殘破不堪。遇到近日跌石屎個案多了（樓宇老舊，遇上極端天氣及雨季風季），業主變成第一及唯有被責難的，難道在制度上，政府機關真是一點責任也沒有？過去二、三十年，市民面對大維修力不從心，賣了家當也不夠錢維修，普普通通的屋苑維修幾千萬至過億實屬平常，又是誰之責任？

 

江玉歡

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江玉歡認為，現行大廈管理制度及法律過時，未有人性化處理大廈管理的種種問題，業主根本難以靠現行機制管理好自己的大廈。在政府架構內，處理大廈事宜有屋宇署、消防署、民青局、市建局等。她反問，「大家祇顧在各自領域發揮，資源人手重疊，何會做到成效最大化？」

隨著市區樓宇急速老化及極端天氣的影響，樓宇破舊引致的問題及意外祇會加劇。如何亡羊補牢？她認為必須要盡快成立大廈管理局，集中資源，對準問題，改善現有大廈管理的制度及法律，否則後果嚴重。

 

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撰文 : 傅流螢

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