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【高溫危機】連續多日高溫遇大廈停電　61歲婦人受困升降機慘死

健康 11:15 2023/07/29

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連續多日高溫適逢大廈停電，61歲女子受困升降機慘死。（iStock圖片）

高溫下被困升降機可致命！意大利巴勒摩市（Palermo）早前便發生了類似的悲劇，當地一住宅大廈的升降機因停電停在兩層樓之間，有受困的女居民懷疑身體承受不了高溫焗促的環境，最終被發現時已經搶救不治。

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根據《鏡報》，獨居的61歲女子Francesca Marchione於本月26日被發現陳屍住宅大廈的升降機內，由於當天上午大廈曾停電，估計升降機因此停止運行，令剛巧乘搭升降機的Francesca受困。至消防人員接報到場時，將Francesca拯救出來，已發現她並無呼吸，懷疑是高溫焗促的環境，令她身體承受不來，惟真正死因仍有待驗屍報告。

據了解，Francesca被發現時升降機門雖然是開著，但因升降機停在兩層樓之間，距離上下兩層的落差都太大，無法自行爬出。

此外，意大利各地持續高溫，而巴勒摩市所在的西西里島連續幾天氣溫更超過攝氏40度。有關當局正評估事發時的升降機裡面的熱度，及死者缺水情況。專家紛紛對熱浪表示擔憂，認為熱浪正直接或間接地「無聲奪走人命」，就像發生在Francesca身上的悲劇一般。

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責任編輯：羅嘉欣

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