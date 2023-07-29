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【零食之禍】零食當正餐食出病　13歲女童休克送院抽出2公升「白血」　

食用安全 14:57 2023/07/29

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一名13歲少女把零食當正餐，吃出病來。（iStock圖片）

都市人物質過剩，很多孩子身受零食之害，油炸食品、甜食、雪糕及薯條等，會直接影響兒童身心健康，導致肥胖、哮喘、血糖及血脂高等病，更甚者可能隨時送命。

河南一名13歲少女，4個月間二度因胰臟發炎休克送院，醫生證實少女患上嚴重的胰臟炎高脂血症，需要進行血漿置換和血液透析治療，期間醫生為她換血漿時，竟發現抽出的2公升血液呈乳白色，十分誇張。病者父親透露少女愛吃零食，經常以辛辣的零食及雪糕當正餐吃，日積月累不良的飲食習慣才導致發病。

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據內地電視台報道，該名少女近日再因胰臟炎送醫時，腹痛難當，而且腹脹嚴重、嘔吐大作，全身發冷，處於休克狀態。醫生表示，他為少女抽出達2公升的血液，顏色呈乳白，即血液中含大量的脂肪。少女患上嚴重的胰臟炎高脂血症，因為有生命危險，因此要立刻進行換血及血液透析治療。

醫生呼籲零食過多可致命

主治醫生溫世芳表示，女孩目前是青春期，性格反叛，平時喜歡暴飲暴食及吃各種生冷刺激性的食物，她呼籲大家要少吃零食，養成良好飲食習慣︰「這是一個發病很兇險，死亡率極高的疾病」尤幸女孩治療後病情已穩定。

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少女父親接受訪問時，透露女兒愛吃零食︰「在街上吃零食，吃點土豆粉、冰淇淋等等」更指女兒吃得多但又懶運動，晚上吃飯後就躺着玩手機︰「她吃的那些東西我都沒見過，有辣條、豆腐乾，亂七八糟一個小袋，上次入院後，我叫她不該吃的別吃，但她卻不聽」。

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責任編輯：羅嘉欣

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