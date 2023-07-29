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【易通行】羅淑佩：紅隧實施一周運作暢順　日均車流量增至10.7萬架次

社會 11:37 2023/07/29

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運輸署署長羅淑佩。（資料圖片）

紅磡海底隧道實施「易通行」約一星期，運輸署署長羅淑佩指，運作大致暢順，每日平均車流量由之前的十萬零五千，增加至十萬零七千架次。對於有的士偵測困難，她說，當局邀請了380輛「易通行」準繩度較低的士檢查，但只得8輛應約，她呼籲車主配合。

羅淑佩在今日一個電台節目表示，紅隧每日平均車流量由之前的十萬零五千，增加至十萬零七千架次，認為易通行令更多駕駛人士選用紅隧，整體運作大致暢順。

對於有駕駛人士反映，用易通行付隧道費遇到問題，包括的士司機的「司機卡」和卡座死機，羅淑佩透露，約有380輛的士在當局篩查中發現使用「易通行」的準繩度較低，署方已聯絡相關車主，邀請他們到幾個政府停車場檢查，但截至7月12日，只有8輛的士前往檢查，被部分司機「請食檸檬」，認為很可惜。

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責任編輯：區綽彥

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