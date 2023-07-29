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【法律界女神】朱千雪首次擔任演講嘉賓　表現自信淡定被讚魅力不減

娛樂 12:22 2023/07/29

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

前港姐季軍朱千雪於2020年正式轉行成為執業大律師，早前又在香港大學專業進修學院擔任講師，工作忙碌，雖然她淡出幕前，其一舉一動仍受關注！

【法律界女神】朱千雪揭出庭曾被法官鬧 　親透露何時回TVB拍劇

首次擔任演講嘉賓

近日千雪在社交網透露自己首次獲邀擔任演講嘉賓，並分享演講相片，相中可見，穿上黑色長裙的她，盡顯高貴，在台上她淡定專業作演講，現場人士聚精會神聽她的講詞，最後她下台時更獲得全場鼓掌，相信她說得十分精彩。

千雪在台上表現淡定。

分享人生的旅程

千雪以英文留言：「Delivering my first keynote speech.🎤 Thank you for inviting me to speak about my journey and allowing me to reflect on the path I have chosen. ♥️

Many people wonder if they are on the right path in life, but the experiences we accumulate at every turn will never go to waste. We may have to wait for a right time for them to become useful, but when it happens, it will all be worth it. 」

意指發表我第一次的演講，很感謝邀請我分享自己人生的旅程，並讓我反思我所選擇的道路。很多人懷疑自己的人生道路是否正確，但我們每一次積累的經驗永遠不會浪費。我們可能需要等待合適的時機，讓它們發揮作用，但當它發生時，一切都將是值得的。

 

好友陳凱琳、岑麗香等亦紛紛讚好，不少網友大讚千雪有樣有內涵，絕對是大家的女神，更有人希望她可以分享視頻，讓大家可以好好學習演講技巧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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朱千雪 娛樂人物職業 娛樂行業 香港小姐

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