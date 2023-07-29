【靈戲逼人】龔嘉欣哽咽道別晒質感喊功　張振朗拆解開放式結局：要有希望

TVB劇《靈戲逼人》昨晚（7月28日）映出大結局，最後一集Big Boss江志強（吳瑞庭飾）惡人有惡報意外中劍身亡，阿駿（張振朗飾）則受傷昏迷送院。

阿駿昏迷後因沉醉美夢不願醒來，夢境中阿駿變回上一世的曲行雲（張振朗分飾），與柳芳（龔嘉欣飾）修成正果結婚生仔。

柳芳進入阿駿夢境後，驚揭阿駿昏迷不醒真相，雖然阿駿用情之深令柳芳大為感動，但為了讓阿駿重拾意志趕快甦醒，柳芳忍痛離開屬於「雲芳」的愛情美夢，最終雖成功喚醒阿駿，但二人仍是難逃生離死別…

昨晚阿駿與柳芳含笑忍淚告別場口相當精彩，出名喊得的嘉欣，既要裝作瀟灑、強顏歡笑讓阿駿放心及放手，同時又因內心極度不捨數度淚崩，原本「笑容」與「眼淚」交戰的畫面已令人動容，配以嘉欣全程哽咽tone講對白，更是我見猶憐，嘉欣滿眼淚花的靚靚喊樣，亦令場口更是吸睛。

眼淚大放送

至於張振朗亦演活深情男一面，含淚道別愛人之餘，眉宇間亦盡是愛意及溫柔，兩位主角的演出為結局增添淒美。

對於結局，不少網民邊看邊嗌感動，並對男、女主角演技給予正評：「喊足一集」、「嘉欣的眼淚在眼眶裏打轉一幕，十分淒美」、「大結局！眼淚大放送」、「忍住眼淚講的對白真係心酸酸」。

出街被稱「雲哥」

談到嘉欣早前為劇集宣傳時笑言拍攝大結局時與張振朗都喊得好誇張，對此張振朗笑指嘉欣確是喊得相當誇張：「嘉欣直頭喊到想嘔。」

他並透露早於接到劇本時，已深受觸動：「呢兩個『人』一路以嚟行咗咁長嘅路，由冇可能相遇，到去到慢慢建立咗感情，阿駿仲幫阿芳搵埋曲行雲，點知搵咗咁耐原來阿駿就係曲行雲，而到搵到嘅時候，竟然就係柳芳要走嘅嗰一日，好多嘢都係偏偏擦身而過，雖然佢永遠就喺我隔籬，但我永遠掂唔到，因為佢係女鬼，去到以為掂到喇終於，點知佢又要走，呢個故事真係好淒美，好多謝監製同編審度咗個咁好嘅故事。」

振朗更笑指，最近出街經常被稱呼為「雲哥」：「啲觀眾喺街見到我都叫我雲哥，『你去咗邊呀？』，好多人咁樣問我。」

結局首尾呼應顯心思

昨晚劇集ending亦在網絡掀起熱議，事緣柳芳告別後，阿駿雖然很傷心，但仍選擇勇敢重啟人生，及後阿駿在音樂比賽中，竟遇到與柳芳長得一模一樣的女孩，女孩在台上開心地為阿駿和唱的同時，更以淚眼含笑望著阿駿，劇集最終以「駿芳」的含淚冧樣作結，加上阿駿一句：「只是我怎麼也沒想到會再見到她」，啟動網民「思考」Mode，留下開放式結局。

對於結局，張振朗應訪問要求親自解說：「Open end係好事，所有嘢已經好sad，唔使sad到盡頭，觀眾睇咗會唔舒服，我覺得依家所有嘢要有希望，過程幾傷心都好，最緊要係見到曙光。」

嘉欣想再與振朗合作

他並指：「其實Ending嗰度，wide shot時已經有3個人企喺度，但無啦啦阿駿望到中間嗰個係阿芳，其實喺第一集同一個Hall入面（其實係同一場比賽，只是首尾呼應），阿駿講過佢以為淨係喺唱歌嘅世界入面、想像先可以有無限嘅空間，咁所以最後到底呢個係阿駿天馬行空嘅世界，定佢真係見到阿芳？就等觀眾自己感受。」

龔嘉欣昨晚亦有在社交網留言，感謝張振朗及粉絲支持，並期待再與張振朗合作，嘉欣留言：「曲行雲 雲柳芳 前世今生 終於完結。多謝大家喜歡我們這一對，感謝拍檔總是投以信任，才能產生這麼好的火花，期待四搭…多謝大家喜歡阿芳。」