  • 29°C
香港時間 : 2023729日 (週六) 12:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

The Eagles創始成員Randy Meisner病逝　終年77歲

娛樂 11:58 2023/07/29

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

美國著名樂隊The Eagles前低音結他手兼歌手Randy Meisner，在昨晚（7月28日）公布他於周三（7月26日）在洛杉磯因慢性阻塞性肺病併發症逝世，終年77歲。

他在1977年，因於威斯康辛州演出時與隊友Glenn Frey爭執，加上長年累月的演出和錄音而思鄉，最終在《Hotel California》推出後正式離團，由Timothy B.Schmit代替。

而決定離隊，直到1994年，樂隊再次重聚作現場演出，而樂隊在長達兩年半的巡迴演唱，但並沒正式重組。

The Eagles

參與名作《Hotel California》

於1998年，樂隊正式打進搖滾名人堂，而早已退團的Randy Meisner亦榜上有名，認定這位創團成員的地位。

樂隊在昨日在官方社交網站宣布Randy的死訊，稱他為The Eagles的重要部份，是其中一個令樂隊獲得成功的重要推手。

Randy Meisner曾參與樂隊的經典作《Hotel California》與《Desperado》等，亦是《Take It To The Limit》的主唱與作曲人之一。

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【溫拿樂隊】陳友透露譚詠麟病後降17磅　五虎講告別演唱會後路向
11:55 2023/07/22
【溫拿樂隊】陳友透露譚詠麟病後降17磅　五虎講告別演唱會後路向
【溫拿樂隊】成軍50年友情不變　陳友爆阿B阿倫豔遇最多
15:07 2023/07/08
【溫拿樂隊】成軍50年友情不變　陳友爆阿B阿倫豔遇最多

你可能感興趣

【溫拿樂隊】陳友透露譚詠麟病後降17磅　五虎講告別演唱會後路向
11:55 2023/07/22
【溫拿樂隊】陳友透露譚詠麟病後降17磅　五虎講告別演唱會後路向
【溫拿樂隊】成軍50年友情不變　陳友爆阿B阿倫豔遇最多
15:07 2023/07/08
【溫拿樂隊】成軍50年友情不變　陳友爆阿B阿倫豔遇最多
歌手 網絡熱話 樂隊

最高瀏覽

【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
14:23 2023/07/26
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉結束12年婚姻　共同發文：做出這個決定並非輕率
09:20 2023/07/28
【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉結束12年婚姻　共同發文：做出這個決定並非輕率
【暖心的哥】乘客遺銀包藏逾$8500 誠實的哥主動歸還結局有驚喜
12:58 2023/07/28
【暖心的哥】乘客遺銀包藏逾$8500 誠實的哥主動歸還結局有驚喜