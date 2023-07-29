The Eagles創始成員Randy Meisner病逝　終年77歲

美國著名樂隊The Eagles前低音結他手兼歌手Randy Meisner，在昨晚（7月28日）公布他於周三（7月26日）在洛杉磯因慢性阻塞性肺病併發症逝世，終年77歲。

他在1977年，因於威斯康辛州演出時與隊友Glenn Frey爭執，加上長年累月的演出和錄音而思鄉，最終在《Hotel California》推出後正式離團，由Timothy B.Schmit代替。

而決定離隊，直到1994年，樂隊再次重聚作現場演出，而樂隊在長達兩年半的巡迴演唱，但並沒正式重組。

▲ The Eagles

參與名作《Hotel California》

於1998年，樂隊正式打進搖滾名人堂，而早已退團的Randy Meisner亦榜上有名，認定這位創團成員的地位。

樂隊在昨日在官方社交網站宣布Randy的死訊，稱他為The Eagles的重要部份，是其中一個令樂隊獲得成功的重要推手。

Randy Meisner曾參與樂隊的經典作《Hotel California》與《Desperado》等，亦是《Take It To The Limit》的主唱與作曲人之一。

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