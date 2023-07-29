【天氣】今早多區錄得超過30毫米雨量　預測下午及今晚間中有驟雨

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。（資料圖片）

天文台指，受熱帶氣旋杜蘇芮隨後的西南氣流影響，廣東沿岸有驟雨及雷暴。本港方面，今早多處地區錄得超過30毫米雨量，而新界大部分地區的雨量更超過50毫米。

天文台在7月29日上午4時35分發出之雷暴警告，有效時間延長至今日下午1時45分，預料香港東部水域、香港島及九龍有局部地區狂風雷暴。

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在正午十二時，熱帶低氣壓杜蘇芮集結在武漢之東北偏東約200公里，預料向西北偏北移動，時速約22公里，移入安徽並逐漸消散。 同時，熱帶風暴卡努集結在沖繩島之東南偏南約1290公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，橫過西北太平洋。

截至中午12時，多區的氣溫錄得29度或以上，包括黃竹坑、赤柱、跑馬地以及筲箕灣。

▲ 今日中午12時各區氣溫。（天文台截圖）

至於本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風。展望明日仍有幾陣驟雨。隨後兩三日部分時間有陽光及酷熱。下週中後期天氣漸轉不穩定。

▲ 。（天文台截圖）

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責任編輯：區綽彥