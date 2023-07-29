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【自然系女子日本旅行】林襄張雅涵冧莊任嘉賓　林莎打頭陣硬撼搏到盡【多圖】

娛樂 15:31 2023/07/29

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J2今年年初邀台灣女神做外援推出的旅遊節目《自然系女子旅行》大受歡迎，相隔數月添食推出《自然系女子日本旅行》，並定於8月7日起播出。

官方早前先後公布今輯《自然系》除繼續有林映暉（暉哥）做主持，「啦啦隊女神」林襄及「樂天女孩」張雅涵冧莊擔任嘉賓外，還有IG粉絲超過100萬的台灣綜藝節目新寵林莎加盟做嘉賓。

【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】

仙氣林莎加盟。

林莎負責打頭陣

今日（7月29日），無綫及J2將一口氣推出3條《自然系女子日本旅行》嘉賓個人宣傳片，3位女神穿上款式各異的泳衣，相約觀眾及粉絲8月7日（周一）晚開始參與她們的日本溫泉之旅。

3條宣傳片中，「雙林」泳衣裝束最為吸睛，新加盟兼負責為節目打頭陣的林莎，為打響《自然系》日本旅行站頭炮，身穿開胸格仔泳衣拍攝宣傳片，超甜美聲線配以萌爆Gfable表情魅力爆燈。

林莎先以廣東話打招呼及自我介紹，之後再以普通話說出：「這一次來到日本石川縣的溫泉勝地」。

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負責為節目守尾門的林襄，則在宣傳片中瘋狂揮手兼大晒V字手勢作自我介紹，甚有親切感；兩大「林氏女神」各有各搶焦，期待指數爆燈。

而對《自然系》有滿滿情意結的林襄，更在日本拍攝期間親自挑選當地特色明信片送給「自然粉」，除數量有限，上面更有林襄親筆簽名。

除送限量親筆簽名明信片為《自然系》造勢，林襄與甜美及個性風格兼備的張雅涵，均會緊隨自己擔正集數出街期間、開IG Live與粉絲互動，分享拍攝花絮及女子旅行小貼士，齊齊發功為節目預熱。

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每集都有溫泉開箱 

《自然系女子日本旅行》今次將走訪富山縣、石川縣及南九州鹿兒島3個地方。

在步調及生活節奏較緩慢的北陸與南九州享受自然風光，更會每集均開箱一間特色溫泉，難怪林襄早前豪言要帶備5套泳衣備戰！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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