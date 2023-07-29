【好人好事】港女拎拐杖等巴士　車長一個窩心舉動網民大讚

▲ 港女拎拐杖等巴士，車長一個窩心舉動網民大讚。

一份小小心意已令人非常感動！一名行動不便的女生早前於網上分享一則好人好事經歷，指於本月22日曾遇一名好心男車長，對方眼見自己拎住拐杖等上巴士，即二話不說落車伸手幫忙「扶住」，並為她搵座位坐。女生指雖然對車長來說，可能只是舉手之勞，但對自己來說，卻是雪中送炭。事件曝光後，不少網民亦大讚車長善舉，女生其後亦有去信到巴士公司公開表揚。

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該名女生在facebook群組「大埔 TAI PO」發文表示於本月22日晚上10時15分，在大學站等候九巴272A開出，當時行動不便的她正拎住拐杖，「坐喺站頭，等緊排隊上車嘅家人」。此時，原先在司機位置的年輕車長留意到女生的狀況，於是便落車相助，女生形容「車長落車，俾隻手我，叫我扶住佢上車，等我有位坐」。

對於車長的善舉，女生表示非常感動及感恩，雖然她原先指因未能見到車長姓名，令她無法去信致謝；不過之後在網民鼓勵下，她最終亦有去信，希望巴士公司代為轉達自己的感謝，並「願他能熱心不滅，繼續幫助有需要的乘客」。

▲ 女生去信巴士公司表揚車長善舉。(FB圖片)

事件曝光後，不少網民大讚車長熱心助人，「睇到眼濕濕」、「感動，香港人仍充滿愛」、又指好司機是十分難得，故覺得女生十分幸運。

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責任編輯：羅嘉欣