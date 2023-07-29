【星二代學校】謝安琪張繼聰大仔擬海外升學　張瞻讀英基啓新年學費近18萬

▲ 張繼聰與謝安琪的大仔張瞻就讀英基啓新書院，有意到海外升學。

張繼聰與謝安琪（Kay）是圈中出名的廿四孝父母，育有16歲兒子張瞻及6歲女兒張靖（Kakaball）。張瞻就讀英基啓新書院，早前中學畢業，有意到海外升學，父母亦著手為他選大學。

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今年6月張瞻中學畢業，張繼聰亦有出席畢業典禮，見證兒子完成一個學習階段。當時張繼聰與Kay都分別在社交平台，分享兒子穿上西裝的有型照片。轉眼張瞻要準備升大學，Kay日前出席活動時，向傳媒透露暫定下月尾離港，與張繼聰陪大仔去外地揀大學，實地考察各間大學的環境。

張繼聰曾接受TOPick訪問表示，不太緊張子女的學業，最重要他們讀得開心，找到學習的樂趣。他透露兒子性格較chill，但他覺得男生要識得照顧自己，所以不厭其煩常跟他講道理。他又指兒子並不反叛，兩父子會經常一齊做運動。作為父親，他明白不能把自己一套放在兒子身上，但希望可以身教兒子。

子女同校皆讀英基

為了子女讀得開心，張繼聰夫婦安排張瞻入讀英基屬下的私營獨立學校啓新書院（Renaissance College，RCHK），現年6歲的張靖亦由幼稚園開始在英基就讀，現已升上小學，跟哥哥同校。

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啓新書院的校舍位於馬鞍山，創辦於2006年，設有小學及中學部，招收5歲至19歲學生。學校推行的IB課程包括IB小學項目（PYP）、中學項目（MYP）、大學預科項目（DP）及職業課程項目（CP）的連貫課程。

至於2023/24年度學校將會加年度學費，1至6班（Year 1-6）$134,600；7至11班（Year 7-11）$176,700；12及13班（Year 12&13）$178,700。

「一條龍」升學15年教育

由於英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，故適合接受主流英語教育的旗下幼稚園畢業生，保證升讀英基的小學及中學至第13班（Year 13），接受共15年教育，英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校。學生升上中學後可選IB課程，為海外升學鋪路。

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責任編輯︰王明芳