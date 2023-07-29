【驚險意外】李施嬅在美國遇流浪漢衝上車　拍片親述事發過程：好恐怖

李施嬅近日飛到美國洛杉磯辦理私人事務，早前其飛往美國洛杉磯的客機發生嚴重事故，起飛時因尾轆故障須折返，施嬅正是該客機的乘客之一，她更直擊事發經過，並將相關片段上載至網上，幸好她平安無事。

【國泰事故】國泰客機發生故障 李施嬅機上直擊情況報平安：個人震晒

發生驚險事

不過去到當地又發生另一場驚險事，今日（7月29日）施嬅在社交網拍片親述事發過程，她說：「今日同兩個朋友去咗比華利山買咖啡坐咗喺車度，兩個朋友坐前排，我坐後排，點知有個流浪漢突然上咗車坐喺我隔離，我唔知咩反應，當時我諗係咪應該要衝出架車叫救命，但我又驚會刺激佢襲擊我朋友，最終我決定唔出聲同唔郁，捉緊個電話，希望佢唔好搶我個電話。」

施嬅續說：「之後我朋友話我哋唔係Uber叫佢落車，佢就扮傻話係咩？我朋友就再話如果你再唔落車我哋就會報警，跟住佢就話你哋唔會囉。嗰陣時我係震晒，又唔敢郁，但我朋友就好醒，將所有玻璃窗較低，再攞起電話話報警，個流浪漢先肯落車，我係成個人震晒好恐怖。」

▲ 施嬅透露在美國發生驚險事。

提醒大大家小心

最後施嬅提醒大家三點要小心：「上車一定要鎖門、警覺性要高同埋留意四周圍有冇奇怪的人。」

雖然最終有驚無險，一班粉絲都叫施嬅萬事要小心，提醒她一定要鎖車門，始終在美國治安不太好。

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