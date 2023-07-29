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【竉妻好老公】茶餐廳老闆封路送200萬法拉利　獎勵愛妻︰辛苦你生那麼多孩子

親子 15:10 2023/07/29

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

妻憑子貴，不少男人會因為妻子幫自己開枝散葉，而送贈貴重的禮物。近日「小紅書」有網民上載短片，內容是一名茶餐室老闆將一輛逾200萬的白色法拉利新車送給妻子，因為他封路進行新車揭曉儀式，引來不少圍觀者歡呼及拍攝。期間男子更深情多謝愛妻︰「辛苦你了！幫我生那麼多孩子。」

最新影片︰

活得健康啲
【活得健康啲】茶餐廳午餐邪惡指數排行榜　營養師分享健康之選+落單貼士

短片所見，男子領妻子走向一輛被紅布蓋著的車子，並靜待妻子揭幕。妻子掀開紅布後，得悉丈夫送她一輛全新的白色法拉利，神情驚訝！現場圍觀者也即時大聲歡呼，場面好不熱鬧。

感謝妻子生孩子

上載短片的網民更留言，指男子於贈送儀式完畢後，還當場深情對妻子說︰「辛苦你了！幫我生那麼多孩子。」據知男子是一名茶餐室老闆，他的生意就是與妻子一起打拼得來，他感謝妻子令他事業、家庭兩得意，才重重獎勵對方。

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對於男子高調示愛獎勵妻子，網民譭譽參半，有網民讚男子是好丈夫︰「懂得愛妻的都是好男人」，也有人覺得他炫富︰「這個世道，最怕就是炫富，祝你好運。」，亦有人質疑茶餐廳生意竟可致富︰「嘩！做茶餐廳那麼好賺。」

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責任編輯︰王明芳

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