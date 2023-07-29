【日本限定Super遊】鄺潔楹打Golf有天分一擊即中　宅男女神拍旅遊節目不再派福利

由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持的TVB旅遊節目《日本限定Super遊》，今晚（7月29日）播出一集，由獎門人曾志偉帶領Jarvis、Judy和霆霆體驗岩手夏季限定遊。

Jarvis、Judy和霆霆率先去到一間居酒屋品嚐岩手地酒宴會套餐，只需6,000日圓（約330港元）便能2小時任食8種料理兼任飲20種日本酒，另外三人還在該店品嚐了有「令和の怪物」美譽的岩手大船渡產蠔，生蠔的Size比Judy手掌還要大。

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▲ 《日本限定Super遊》

翌日早上繼續大開食界，獎門人帶領3人到Sun Fish釜石海鮮市場歎海鮮，該市場提供燒烤用品租借服務，價錢更只需500日圓（約27港元），一眾主持即買即燒海鮮，其中一道美食是注滿整個牛奶樽的海膽，望到都流口水呀！

「食好西」之後，獎門人領軍到安比高原高爾夫俱樂部打Golf，大家着齊高爾夫球服裝非常有型。

▲ 《日本限定Super遊》

一向有打Golf的獎門人教導大家揮桿技巧，想不到人仔細細的Judy甚有天分，每次都一擊即中十分叻女，相反Jarvis多次揮空桿，慘遭Judy恥笑。

晚上4人去到渡假村體驗限定Glamping遊，該處號稱日本最美星空鑒賞地第5名，大家邊BBQ邊談天說地。

▲ 《日本限定Super遊》

繡球花海打卡

最後一天行程，Jarvis、Judy和霆霆率先去到當地著名的繡球花海打卡，該地擁有400種繡球花、合共4萬朵，兩位靚女置身花海自然忍唔住瘋狂打卡。

去到晚上，獎門人帶大家歎安比高原的夏季限定自助餐，當中2019年才開發的新品種「琥珀三文魚」最令人驚艷。行程尾聲，4人穿着浴衣齊齊玩煙花，為旅程畫上圓滿句號。

▲ 《日本限定Super遊》

女神不派凍利

但Judy主持旅遊節目，不少宅男最津津樂道仍是她當年參與《3日2夜》時大派福利，當中不少片段吸引粉絲無限loop。

可是Judy在今年初接受TOPick訪問時卻表示在鏡頭前沒勇氣再穿泳裝，她謙稱：「隨著年紀增長，時常擔心肚子著涼入風，現在很會養生。加上穿水著要捱餓，見到工作人員吃東西，自己沒法吃，不是太開心。」

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贏在起跑線

事實Judy頗有頭腦不用只靠性感，現實中生於富裕家庭的她曾在節目《我要做業主2》承認自己「贏在起跑線」，得到父母的幫助，畢業後與胞兄一同以900萬購入跑馬地舊樓，首次置業成為業主。

Judy父母經營傢俬生意，早於中學階段已到美國留學，直到2014年於西雅圖大學經濟學畢業後，返港入行當演員，憑節目《3日2夜》、《學是學非》，以及處境劇《愛·回家之開心速遞》內Venus一角成功入屋。

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具生意頭腦

出名是「哈比女神」的她雖然細細粒卻志向甚大，內藏一顆女強人的事業心。在2021年，她創立自家甜品店品牌Petite sserie及經營時裝網店，同年更與藝人伍富橋合資開設健身中心，成為3瓣生意的老闆，涉獵範疇甚廣。

她在TOPick直言「時間是擠出來」，寧願睡少一點去做喜歡的事：「賺錢真的很難！家人經營生意，他們從生意角度認為餅店生意頂盡賺5位數，是一盤蝕錢生意。可能我們這一代的年輕人不是追求金錢，而是享受當中的過程，還有優越感來自別人對你作品的認同。」

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