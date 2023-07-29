  • 31°C
香港時間 : 2023729日 (週六) 15:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【水中毒】網紅為減肥每天狂飲水4公升　第12天疑「水中毒」送院 【附9大症狀】

健康 15:23 2023/07/29

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

網紅為減肥每天狂飲水4公升，第12天疑「水中毒」送院。

飲水一旦過量，小心隨時排毒變中毒！有外國女網紅早前仿效外國盛行的「75天艱難挑戰」的瘦身法，除了需嚴格控制飲食，大量運動，更要飲近3.8公升的水。結果，女網紅最終堅持到第12天，便因水中毒入院治療。

最新影片:

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】鄭麗莎湊4孩練成時間管理達人　4招在家keep fit保持女性魅力

網紅Michelle Fairburn於本月25日於TikTok上載影片，片中看似氣若游絲的她對著鏡頭表示自己疑似水中毒，感覺很辛苦，半夜三更，甚至整個上午多次起床上廁所、肌肉無力且無胃口。她又指目前自己已經堅持了12天，但令她困擾的是，這種瘦身法規定一旦其中一天被中斷，便需重新開始，故令她不知如何是好。「我不想失敗，我不想從第一天開始。」

不過，根據外媒報道，Michelle最終頂不順，需入院治療。因為她已經連續12天每天飲近1加侖（近3.8公升）的水，導致身體嚴重缺鈉。

女網紅疑水中毒感到非常不適，最終需送院治療。（影片截圖）

台灣毒理學專家招名威教授日前在Facebook專頁分享，水喝多的確有中毒的可能，但機率並不容易。招名威續解釋，一次喝太多水，反而會稀釋體內鹽分，破壞鈉、鉀、鎂離子的平衡，令人體從正常的血鈉含量135至145 mEq/L降到120 mEq/L 以下。而電解質失衡後，就會產生低血鈉症的中毒症狀，包括如下︰

點擊圖片放大
+9
+8

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【水中毒】女子每日狂飲水求醫揭「水中毒」　醫生：補充水份應以個人體重計算
17:44 2022/07/09
【水中毒】女子每日狂飲水求醫揭「水中毒」　醫生：補充水份應以個人體重計算
【水中毒】毒理學專家解構9大症狀　一個時機最易水中毒
12:58 2022/11/30
【水中毒】毒理學專家解構9大症狀　一個時機最易水中毒
【水中毒】天氣太熱1小時狂飲6支水　10歲男童陷昏迷送醫揭「水中毒」
14:16 2023/07/15
【水中毒】天氣太熱1小時狂飲6支水　10歲男童陷昏迷送醫揭「水中毒」

你可能感興趣

【水中毒】女子每日狂飲水求醫揭「水中毒」　醫生：補充水份應以個人體重計算
17:44 2022/07/09
【水中毒】女子每日狂飲水求醫揭「水中毒」　醫生：補充水份應以個人體重計算
【水中毒】毒理學專家解構9大症狀　一個時機最易水中毒
12:58 2022/11/30
【水中毒】毒理學專家解構9大症狀　一個時機最易水中毒
【水中毒】天氣太熱1小時狂飲6支水　10歲男童陷昏迷送醫揭「水中毒」
14:16 2023/07/15
【水中毒】天氣太熱1小時狂飲6支水　10歲男童陷昏迷送醫揭「水中毒」
健康問題 減肥 網紅 Facebook

最高瀏覽

【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
14:23 2023/07/26
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
【請食飯黨】內地女騙徒觀塘街頭「搵食」 遭港男絕招KO事敗速逃
17:23 2023/07/28
【請食飯黨】內地女騙徒觀塘街頭「搵食」 遭港男絕招KO事敗速逃
【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉結束12年婚姻　共同發文：做出這個決定並非輕率
09:20 2023/07/28
【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉結束12年婚姻　共同發文：做出這個決定並非輕率