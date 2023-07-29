【水中毒】網紅為減肥每天狂飲水4公升　第12天疑「水中毒」送院 【附9大症狀】

▲ 網紅為減肥每天狂飲水4公升，第12天疑「水中毒」送院。

飲水一旦過量，小心隨時排毒變中毒！有外國女網紅早前仿效外國盛行的「75天艱難挑戰」的瘦身法，除了需嚴格控制飲食，大量運動，更要飲近3.8公升的水。結果，女網紅最終堅持到第12天，便因水中毒入院治療。

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網紅Michelle Fairburn於本月25日於TikTok上載影片，片中看似氣若游絲的她對著鏡頭表示自己疑似水中毒，感覺很辛苦，半夜三更，甚至整個上午多次起床上廁所、肌肉無力且無胃口。她又指目前自己已經堅持了12天，但令她困擾的是，這種瘦身法規定一旦其中一天被中斷，便需重新開始，故令她不知如何是好。「我不想失敗，我不想從第一天開始。」

不過，根據外媒報道，Michelle最終頂不順，需入院治療。因為她已經連續12天每天飲近1加侖（近3.8公升）的水，導致身體嚴重缺鈉。

▲ 女網紅疑水中毒感到非常不適，最終需送院治療。（影片截圖）

台灣毒理學專家招名威教授日前在Facebook專頁分享，水喝多的確有中毒的可能，但機率並不容易。招名威續解釋，一次喝太多水，反而會稀釋體內鹽分，破壞鈉、鉀、鎂離子的平衡，令人體從正常的血鈉含量135至145 mEq/L降到120 mEq/L 以下。而電解質失衡後，就會產生低血鈉症的中毒症狀，包括如下︰

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責任編輯：羅嘉欣