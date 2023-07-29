【暖男爸爸】甄澤權為愛女搞百日宴　使用獨門抱法哄囡囡瞓覺

▲ 甄澤權夫妻與愛女Kacy。

魔術師甄澤權 (Louis Yan)為愛女Kacy搞百日宴，百日宴以馬戲團做主題，現場佈置成一個嘉年華會，多項攤位遊戲給賓客玩樂，非常熱鬧！ 到場賓客包括陳欣健、林盛斌夫婦、吳若希、關楚耀、Amigo、鄭俊弘何匯詩、張秀文、莊思敏、莊思明、呂慧儀、馮盈盈及何伊婷等等。

Louis榮升做爸爸一百日，表示一已非常熟悉湊BB方法，自己最叻是負責哄囡囡瞓覺，每次他使用獨門抱法，Kacy便會很快入睡，而他幫bb掃風亦非常在行，不過Kacy每次都會扭計拒絕掃風。

▲ Kacy

第二個月已戒夜奶

愛女在第二個月大已戒了夜奶，朋友們都讚嘆他和太太湊得好。Louis 指：「身邊朋友大部分都係好有經驗的爸爸，例如Bob ，如果有疑難都會向佢請教！」

講到囡囡興趣，Louis表示愛女小名叫做小魔女，早前已試過拍片同Kacy一齊變魔術，而每次在她面前揮動魔術棒，囡囡便會笑，非常有魔術天份。Louis亦笑指，好期待Kacy遲些可以在活動現場，看到在舞台上演出的爸爸，她應該會感覺到很好奇。

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盼囡囡健康快樂

Louis表示囡囡現在大概3個多月大，已由出場時的5磅升至現時超過10磅，他感激太太用心照顧，而囡囡中文名字叫甄允菲，他和太太都希望女兒能夠健康快樂成長，任意飛翔。

屋企多了個新成員，Louis當然亦要努力賺奶粉錢。年頭拍攝完魔術節目「魔法伽利略」後，暑假會到內地工作，而年尾在香港亦有大型演出，希望疫情過去，有更多機會演出給觀眾看。

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