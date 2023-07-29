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【珍惜生命】撒瑪利亞防自殺會：去年1080宗自殺　自殺率創2007年以來新高

社會 15:35 2023/07/29

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香港撒瑪利亞防止自殺會今日舉行記者會。（香港撒瑪利亞防止自殺會Fb直播截圖）

撒瑪利亞防止自殺會的統計顯示，本港去年共有1080宗自殺死亡個案，相當於每10萬人中有14.73人自殺身亡，自殺數字和自殺率都是2007年以來新高。

撒瑪利亞防止自殺會今日舉行記者會，發表去年本港自殺死亡個案數據分析，該會指，按年齡分析，年滿60歲的自殺死亡個案有477宗，佔整體4成4，打破1973年以來的紀錄。組織指，疫情影響經濟，社會氣氛相對暗淡，加上人口老化，都令自殺數字偏高。

該會表示，社會不應標籤患者，而應該多關注和認識精神病，政府亦要投放更多資源支援患者。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：區綽彥

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