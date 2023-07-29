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【香港小姐】蔡嘉欣買5位數超豪狗竇　 愛巢擁無敵海景環境闊落

娛樂 16:32 2023/07/29

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

前港姐蔡嘉欣早前在社交網宣布嫁給拍拖近7年的圈外男友Derek，榮升人妻。她受訪時表示婚禮將會在年底12月香港舉行，故現在忙於籌備婚禮事宜。

嘉欣曾拍片透露在去年1月未婚夫Derek已買了樓作為新居愛巢，現已完成裝修開展其新生活。

【娛圈囍事】蔡嘉欣透露男友求婚過程　直認將減少幕前工作

名牌狗竇

日前嘉欣在社交網拍片分享最新戰利品，原來為愛犬買了一個名牌狗竇：「近期購物最有趣之一是狗窩，跟我家裡色調意外地匹配。本來覺得會不會太大，意外地剛剛好，雖然我未來老公看見這個巨大的盒子送貨來家居有被驚訝掉。」

片中所見，嘉欣的愛犬非常喜歡「新居」，即刻跳入去，有網民留言問起狗竇的價錢，嘉欣亦有回覆：「15xxx hkd。」果然夠豪！

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愛巢一角

而且，從嘉欣的片段中無意曝光愛巢的一角，屋內裝修以暖色調為主，感覺雅致溫馨，還可透過落地大玻璃可望到無敵海景，令人羨慕不已。

自認拜金

其實嘉欣一向喜歡名牌，不時在網上分享其名牌手袋，即使被網友指她拜金，她亦毫不介意，更跟好姐妹陳詩欣拍片分享名牌手袋，自稱為「拜金嘅NO.1指標」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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