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【慈善活動】收集二手童鞋廢物利用　Kibo聯同慈善組織翻新舊鞋送有需要兒童

親子好去處 17:34 2023/07/29

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KiBO聯同慈善組織 、基督教勵行會合作，發起「KiboKollects收集二手童鞋行動」，幫助有需要的孩子。（機構圖片）

今個夏天，KiBO聯同慈善組織基督教勵行會合作，舉行「KiboKollects收集二手童鞋行動」，將廢物重生並賦予第二生命，召集全港捐贈狀況良好的二手童孩，幫助有需要的孩子。

最新影片︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】鄭麗莎湊4孩練成時間管理達人　4招在家keep fit保持女性魅力

KiBO收集二手童鞋後，會利用專業方法將童鞋清理乾淨，將它們重新分發給全港有需要的孩子。機構今次的目的，旨在將二手童鞋翻新作為禮物，讓有需要的學童在9月新學年開始，可以踏著舒適的鞋子上學。現呼籲捐贈狀況良好的鞋子，請立即參加「KiboKollects收集二手童鞋行動」，並將它們捐贈到以下地點。

收集地點︰

1. 基督教香港信義會尚德青少年綜合服務中心 將軍澳尚德邨尚智樓4樓平台
日期時間︰7月29日及8月5日中午12時至下午6時

2. AIA Vitality公園香港中環民光街33號
日期時間︰8月5日至27日中午12時至下午6時

3. Schooluniform 長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈1樓B1室
日期時間︰7月31日至8月26日中午12時至下午6時

收集︰

  • 狀況良好的鞋子
  • 小學生鞋（尺碼EU 26-34）
  • 確保它們綁在一起/放在袋子裡

不收集︰

  • 撕裂或損壞的鞋子

如有查詢，歡迎致電梁小姐5596 2599。

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