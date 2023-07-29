【新手爸媽】新手爸控訴老婆產後3大惡行　日政府派「相夫指南」惹公憤急撤回

▲ 日政府派「相夫指南」，新手爸申訴老婆產後3大「罪狀」。《逃避雖可恥但有用》劇照）

日本社會一向男尊女卑，根據世界經濟論壇（WEF）6月公布最新版年度報告書，全球受調查的146個國家中，論男女平等程度，日本排125名，比去年116名再創新低。近日，日本廣島縣尾道市政府向當地孕婦發派傳單，形式類似「產婦相夫指南」，列出老公對產後妻子多項控訴，由於單張內容全是從丈夫角度，指責產後婦女「不當」行為，有歧視女性之嫌，傳單派發後引起公憤，最終當局要撤回傳單內容並致歉。

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根據日媒報道，日本廣島縣尾道市在上周日（23日）向當地懷孕7個月、約3,500名孕婦派發傳單，標題是「來自爸爸前輩的建議」，內容集合了5年前100名新手爸爸的問卷調查結果，主要列出產後女性容易觸怒老公的行為。傳單公布後成為熱話，大批網民在網上留言，當中以「最不滿意的產後媽媽行為」及「希望產後媽媽做些甚麼」兩個話題成為焦點。

老公不喜妻子頻抱怨

傳單調查反映，不少新手爸爸都因為放工返家後沒被「熱烈歡迎」而不快，他們更不滿妻子不停抱怨湊仔辛苦。而「丈夫最不滿產後妻子的態度或言語方面」的首3位，分別是︰第1位「無故或因小事發脾氣」、第2位「因為忙於照顧小孩不做家務」及第3位「投訴丈夫甚麼都不做，不幫忙照顧小孩」，其他還有「不跟我說『你回來了』、『工作辛苦了』」、「洗澡或購物時間過長」等等。

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單張亦給予產後婦女一些意見，即「丈夫希望他們的妻子做些甚麼」，第1位「具體表達希望丈夫幫忙做甚麼」、第2位「充分肯定丈夫的付出」及第3位「家務做到一定程度就好」，不需要太勉強。而單張亦給予婦女建議，他們列舉「妻子做過令我開心的事」，首3位是「家務（每日準備飯盒、產後繼續煮飯）」、「育兒」以及「幫我按摩」，還有「為我誕下兒子」、「經常展露笑容」及「容許我開夜班後好好睡一覺」。

冀打破傳統守舊觀念

傳單發布後引起網上熱議，有人認為產後婦女因荷爾蒙轉變情緒波動，丈夫應予以體諒，但這份傳單內容太側重丈夫感受，反而會引發夫婦間更大的矛盾，有人更反建議出一個「教男性不惹惱產後女性」的版本，讓新手夫婦雙方都得到平衡。

日本傳統觀念中，日本男人在家中地位是至高無上，日本婦女產後除了照顧小孩外，亦應該繼續服侍丈夫及把家中打理得井井有條，但這種守舊的觀念已不合時宜。雖然傳單的原意是希望當地產後女性了解丈夫喜惡，作出行為的調整，改善夫妻關係，但卻引起軒然大波。尾道市長平谷佑宏於24日在社交平台為此公開致歉且撤回傳單內容，但未能平息眾怒，截至本月26日，日本當局已接獲過百宗投訴。

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