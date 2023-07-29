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家英哥飛起阿姐出席活動　與戴祖儀齊玩遊戲零代溝超合拍

娛樂 16:55 2023/07/29

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家英哥與戴祖儀拍住上出席活動。

今日（7月29日），「家英哥」羅家英與戴祖儀齊齊現身黃大仙中心出席活動。而多數與太太汪明荃以夫妻檔出席活動的家英哥今次拋低阿姐，與戴祖儀首次合作就組隊玩遊戲，更即場施展畫功。家英哥笑笑口話：「好耐無畫畫，仲要咁多人望住，限時畫，好彩祖儀都醒目，睇得明我啲鬼畫符！」

家英哥坐定定玩遊戲，但拍檔祖儀則要挑戰站在平衡木上猜所畫內容：「猜猜畫畫我都玩得多，但要企喺平衡木上面玩，就真係第一次，玩完出咗成身汗，真係好好的運動機會，好玩又刺激。」

家英哥戴祖儀齊玩遊戲零代溝　都出奇地十分合拍

宅男女神祖儀與現場小朋友挑戰以特製加大碼手套玩氣球大戰。

家英哥指祖儀恰細路

除鬥快鬥反應，祖儀之後更與現場小朋友挑戰以特製加大碼手套玩氣球大戰。

家英哥揶揄手長腳又長的祖儀有「恰細路」之嫌，被質疑的祖儀即刻為自己解釋：「邊係呢，小朋友無我咁高，個氣球唔洗拋咁高容易啲控制㗎！啲遊戲設計好考即時反應㗎，一齊玩會開心緊張啲，大家都應該趁住暑假一齊去挑戰吓。」

家英哥點頭同意：「以前細個真係無咁多嘢玩，今次俾我感覺係有少少返璞歸真，其實好簡單嘅遊戲都可以好好玩，大人細路都啱玩咁就最好啦。」中間相隔好幾個十年的家英哥和祖儀無論拍廣告或玩遊戲都出奇地十分合拍，之後更大派禮物予現場觀眾。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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