【兒童遇溺】爺爺幫忙湊孫疏忽看管　1歲女童遭寵物犬撞入泳池溺斃

▲ 爺爺幫忙湊孫卻疏忽看管，1歲女童遭寵物犬撞入泳池最終溺斃。（iStock圖片，非當事人）

家長有責任看管孩子，尤其是幼童，以免他們發生意外造成憾事。美國一名1歲女童遭寵物犬撞入泳池，最終不幸溺斃，而幫忙湊孫的爺爺因疏忽看管，可能被控以過失殺人罪。

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綜合外國傳媒報道，事發於本月20日，1歲女童Nevaeh Fugate在美國路易斯安那州的家中與4歲的兄姊玩耍時，被一隻寵物犬撞進後院的泳池裡。當晚8時15分左右，警方接報稱發生兒童遇溺事件，到場發現當時泳池的水深只有約23cm，但Nevaeh最終還是不幸遇溺不治。

4孩單親媽痛失愛女

Nevaeh的父母已離異，其母Sandra是4個孩子的單親媽媽。她擁有孩子的監護權，並指當時Nevaeh應該由她的爺爺幫忙照顧。她在眾籌網頁上寫道，「我1歲的女孩發生了一件非常悲慘的事情，我需要為她舉辦一個適當、有意義的葬禮」，面對女兒離世，她、孩子和家人都非常難過。

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傷心欲絕的Sandra在社交平台撰文，抒發她失去女兒之痛，寫下連串傷心及思念的字句 ︰「我親愛的天使，我不明白為什麼上帝允許某些事情發生」、「我不敢相信……我只想醒來，然後只是一個夢」。她不捨道︰

我的心很痛，我失去了我的孩子。

警方向Nevaeh的爺爺問話，她的爸爸和爺爺本應負責看管她，他們或因此面臨疏忽照顧指控。有律師指最大控罪可能是過失殺人，最高可判處監禁5年。

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責任編輯︰王明芳