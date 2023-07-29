【愛我請留言】吳業坤鼓勵愛要說出口　陳敏兒自爆曾患抑鬱遺憾沒向父親致謝

歌手吳業坤、黎美言（Winkie）和前藝人陳敏兒日前出席慈善音樂會，坤哥在演唱會上與小女孩合唱《反斗星》和與合唱團合唱《陽光點的歌》傳遞正能量，並認為活動是以生命影響生命，十分有意義。

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鼓勵愛要說出口

他也鼓勵大家有甚麼說話也要說出口，正如他與日籍太太一樣，為免在語言和文化上有差別而有所誤會，更加會以聲傳愛，以愛留言。

▲ 吳業坤

以聲傳愛

Winkie自經歷胞弟墜樓自殺之痛後，久久未能釋懷，更因為胞弟自殺前曾聯絡過她，她卻有事沒有應約，自此二人陰陽相隔。

對此，Winkie一直深感自責，收埋自己，她在音樂會上分享自己的經歷，更演繹了《給自己的信》和《我不完美》兩首歌以聲傳愛。

「五道人生」

至於陳敏兒在音樂會上推廣「五道人生」，包括道愛、道謝、道歉、道諒和道別。

她坦言即使簡單的道愛和道謝，也非易事。「父母對子女說愛你、說多謝，或者子女向父母說愛你和謝謝，原來都好難。道別，要say goodbye，談何容易？」

敏兒又指遇上身邊朋友受到抑鬱症折磨，別要對他們說「放開點，正面點」，這樣只會增加他們的痛苦。

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自爆曾抑鬱 愛我請留言

她續說：「今年五月我得了新冠，當時我抑鬱到不得了，直頭厭世，我自己也是做心理輔導，自己的感受最真實，有這個負面情緒還加上抑鬱是百上加斤的。我覺得要接納它，不要趕它走，要相信總有一天會過去，好像天上的雲，會來也會去。」

對於「愛我請留言」這個活動主題，敏兒覺得留言很重要，語言是有能量和力量的，不要吝嗇，要多點留言。「自己最遺憾是約三十年前爸爸突然過身，我好遺憾沒有多謝他的養育之恩，沒有對他說過多謝或者道歉，更加沒有向他好好道別。所以，每一天把握機會講多謝。」

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