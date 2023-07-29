【傳出戀情】張玉珊認戀盧啟賢讚對方好仔　為男友負面報導感氣憤

張玉珊自淡出幕前從商後，事業大過天的她多年來感情生活一直空白，不過近日傳出她有新戀情！

有報導指在意大利甄子丹與汪詩詩舉行結婚20週年婚禮的現場，張玉珊與一位型男表現親密，更有拖手摟腰等親密舉動。

隨後該男子發現為盛傳身家億萬的富二代、廖碧兒前男友盧啟賢，惟日前美國《福布斯》最新剛刊登一片調查報道，稱他在資產及學歷上都有所誇大、造假，更直斥他是"Desperately Faking Riches"。

▲ 張玉珊認戀盧啟賢。

承認戀情

張玉珊接受傳媒訪問時大方認愛，指二人經一位朋友介紹認識，又大讚對方孝順、對事業有要求，並表示男友十分照顧她，二人感情穩定。

對於近日男友的負面報導，張玉珊感到氣憤認為是公關災難，並對男友表示信任。

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戀情有跡可尋

其實早在今年4月，甄子丹為太太汪詩詩慶祝42歲生日時，除了汪詩詩媽媽、細妹汪圓圓、表妹湛琪清之外，關之琳、張玉珊、呂良偉與太太楊小娟及盧啟賢都有出席。

當時盧啟賢與張玉珊已經身貼身合照，表現親密。而今年5月一個慈善晚宴上，兩人雖然未有合照，但就有同場，原來兩人早已是一對！

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