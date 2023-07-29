【Barbie芭比】靚太著粉紅衫睇《Barbie》　指罵鄰座女童播片騷擾祖母出手反擊

▲ 一名女子著粉紅衫睇《Barbie》，指罵鄰座女童播片騷擾，遭其祖母出手反擊。

《Barbie芭比》真人版電影上映，掀起全球粉紅熱潮，很多觀眾都襯返粉紅色dress code入場。巴西一名女子穿著粉紅衫入場睇戲，怎知遇上鄰座女童玩手機播片騷擾，她憤然指罵對方。女童的祖母挺身保護孫女，向女子出手反擊。

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據英國《每日郵報》報道，事發於本月24日在巴西聖保羅一間戲院，從現場影片可見，當時有觀眾在電影院的座位上爭吵，一名穿著粉紅色外套的女子指責一名女童，抱怨她一直在電影院玩手機、觀看YouTube影片，阻礙了她看電影。

突然另一名穿著粉紅色褲的婦人衝上樓梯，猛烈地將女子推倒在地。被撞倒的女子很快站了起來，並試圖對婦人進行報復，二人互相侮辱。有男子見狀，隨即隔開她們，試圖阻止雙方爭執。

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不滿女童睇戲發出噪音

據知襲擊者是女童的祖母，對女子斥責其孫女的言論感到憤怒。而事件中受害的女子Melissa Caroline在社交媒體上解釋，她當時不滿女童發出噪音，「電影正在播放，孩子在我旁邊打開YouTube，正好趕上《Barbie》的歌曲」。

她向女童的祖母投訴，周圍的人卻反責備她，繼而遭到女童的祖母襲擊。她已就此事報警，並補充「我只是說這部電影的年齡限制是12歲，她不應該出現在那裡」。她強調沒有咒罵任何人，也沒有對女童動粗，只是想安靜地看電影︰

我沒有想與任何人打架，他們帶著一個不守規矩的孩子去看電影，但從祖母的態度中，你已經可以想像為什麼了。

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責任編輯︰王明芳