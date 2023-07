【MIRROR成員】陳瑞輝化身飛機師「現身」生日展覽　一文盡睇Frankie打卡位+有獎遊戲+紀念品【多圖】

▲ MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)的生日展覽一連兩日於西九舉行。

剛剛踏入35歲的MIRROR成員陳瑞輝(Frankie),獲一眾皮寶寶(Frankie粉絲)為他準備一系列的生日應援,包括生日展覽、巴士燈箱、應援物等,十分有心!

寵粉的Frankie特意拍片答謝一眾皮寶寶,並為大家送上祝福,Sweet到爆!

一連兩日生日展覽

「讓我們超越夢想,一起飛到更遠。(Let's go beyond your dream, fly with Frankie.)」

今年,Frankie Chan International Fan Club於7月29日至7月30日在西九文化區自由空間大盒大堂準備了生日展覽賀Frankie生日,場內有多個化身成飛機師的Frankie人形紙板跟各位皮寶寶見面及合照。

跟飛機師Frankie合照

門口位置擺放了多本「Passport」及Banner供皮寶寶自取,並可於蓋印處集齊兩款主題印章。

場內設有多個打卡位,包括機艙、登機處、跑道、星空等,飛機師Frankie亦會在旁陪皮寶寶起飛。

除了可以跟Frankie人形紙板合照外,皮寶寶亦可在Photo Booth拍照留念,兩款主題相紙是為今次活動設計,甚有紀念價值。

小遊戲以Frankie品牌Flakey的標誌紙飛機作設計藍本,皮寶寶成功挑戰紙飛機遊戲後可到旁邊的扭蛋機測試運氣,有機會獲得鏡子或有Frankie簽名的照片。

Frankie答謝皮寶寶

連日來收到不少生日祝福的Frankie特意拍片道謝:

大家好!好開心收到大家咁多生日祝福,同埋為我準備嘅生日應援,我希望大家都一樣都身體健康、開開心心!多謝大家一直以嚟嘅支持!希望大家都可以一直做大家想做嘅嘢!Bye!

記者:梁樂欣

