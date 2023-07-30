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【MIRROR成員】陳瑞輝化身飛機師「現身」生日展覽　一文盡睇Frankie打卡位+有獎遊戲+紀念品【多圖】

娛樂 20:00 2023/07/30

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熱門 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的生日展覽一連兩日於西九舉行。

剛剛踏入35歲的MIRROR成員陳瑞輝（Frankie），獲一眾皮寶寶（Frankie粉絲）為他準備一系列的生日應援，包括生日展覽、巴士燈箱、應援物等，十分有心！

寵粉的Frankie特意拍片答謝一眾皮寶寶，並為大家送上祝福，Sweet到爆！

【幫手預埋我】Frankie化身攝影口述影像員　被讚聲音似DJ想推薦AK接受挑戰 

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一連兩日生日展覽

「讓我們超越夢想，一起飛到更遠。（Let's go beyond your dream, fly with Frankie.）」

今年，Frankie Chan International Fan Club於7月29日至7月30日在西九文化區自由空間大盒大堂準備了生日展覽賀Frankie生日，場內有多個化身成飛機師的Frankie人形紙板跟各位皮寶寶見面及合照。

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跟飛機師Frankie合照

門口位置擺放了多本「Passport」及Banner供皮寶寶自取，並可於蓋印處集齊兩款主題印章。

場內設有多個打卡位，包括機艙、登機處、跑道、星空等，飛機師Frankie亦會在旁陪皮寶寶起飛。

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除了可以跟Frankie人形紙板合照外，皮寶寶亦可在Photo Booth拍照留念，兩款主題相紙是為今次活動設計，甚有紀念價值。

小遊戲以Frankie品牌Flakey的標誌紙飛機作設計藍本，皮寶寶成功挑戰紙飛機遊戲後可到旁邊的扭蛋機測試運氣，有機會獲得鏡子或有Frankie簽名的照片。

（Frankie Chan International Fan Club IG截圖）

Frankie答謝皮寶寶

連日來收到不少生日祝福的Frankie特意拍片道謝：

大家好！好開心收到大家咁多生日祝福，同埋為我準備嘅生日應援，我希望大家都一樣都身體健康、開開心心！多謝大家一直以嚟嘅支持！希望大家都可以一直做大家想做嘅嘢！Bye！

記者：梁樂欣

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