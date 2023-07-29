【港深中大爭議】傳港深中大聯合排名　港中大否認擬改排名方法及港深畢業生身份

▲ 網傳香港中文大學深圳分校正考慮合併兩校數據「聯合排名」。（資料圖片）

網傳香港中文大學深圳分校正考慮合併兩校數據「聯合排名」，引起香港中大內地生聯署反對，本報昨日（28日）向香港中大查詢，事隔一日，校方今日回覆表示，中大沒有改變參與世界大學排名的方式，中大地位以至兩校畢業生身份，均未有考慮作出任何改變。

根據網傳由中大深圳校透過微信發出的聯合通告截圖顯示，通告由香港中大校長段崇智及中大（深圳）校長徐揚生署名，指正考慮將來安排中大深圳分校「獨立參與」年輕大學排名榜等排名，或與香港中大「合併數據」、「聯合排名」，另指兩校學術標準一致，故深圳分校畢業生與香港中大生一樣獲授香港中大學位。上述通告其後被刪除。

同時，網傳有中大深圳學生向該校高層提出「十大訴求」，包括與香港中大「共享國際排名」、「共享學位證」、兩校「同卷同考、一起拉curve計GPA」等，甚至要求兩校醫科課程頒授同等學位，或豁免深圳學生在香港執照醫生醫學會（LMCHK）部分考試要求等。上述消息同時引起香港中大本地生及內地生憂慮損害大學排名及課程認證等。

香港中大於周六（29日）回覆本報表示，「沒有改變參與世界大學排名的方式。不論是中大，或是中大（深圳）的學生及畢業生的身份亦保持不變。未有考慮作出任何改變。」

中大回應提及，中大是一所世界一流的大學，於國際高等教育信息機構QS 2024年世界大學排名第47位，及於2023年度泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）世界大學排名第45位；至於中大（深圳）經中大校董會批准，於2013年成立，在中大（深圳）就讀並達到畢業要求的學生，獲得由中大頒發的學位，中大（深圳）所有學位課程均獲中大教務會監管，以確保所有學位符合大學嚴格的學術標準及教學質素，「大學為沙田校園和深圳校園的所有畢業生感到自豪，並致力於在『一個品牌，兩個校園』的框架下積極推動兩個校園間的進一步合作。」

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責任編輯：馮琪雅