  • 32°C
香港時間 : 2023730日 (週日) 11:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【補習社執笠】翹英教育5間分校全線結業　數百家長組苦主群追討有港媽損失達5萬

教育 10:56 2023/07/30

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

翹英教育5間補習社全線結業。

本港學生人數下降，或影響補習社生計。全港有5間補習社的翹英教育（Brilliant Education）昨日（29日）在補習社門口貼出告示，宣布已「完成歷史任務」全線結業。有受影響家長分別組WhatsApp及facebook群組商討對策追討，各自有數百人加入。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】家有3人2犬5貓　90後女生樂做全職媽媽湊「8仔女」

翹英教育在各分校貼出結業告示，未有詳細交代結業原因，僅稱已「完成歷史任務」。告示要求家長須於8月5日下午5時前，將地址發送至指定手機號碼或電郵，讓學校送回學生資料、教材、獎狀等，逾時不作處理。

翹英教育在補習社門口貼出告示，宣布已「完成歷史任務」全線結業。。（網上截圖）

結業消息一出，有家長隨即在社交平台宣稱早已繳交學費但無堂上，也能聯絡不上學校負責人。k有受影響家長分別組WhatsApp及facebook群組追討，有教師也聲稱被拖糧，有家長更指清潔阿姨同樣無糧出，導致補習社環境衛生惡劣，「個中心超污糟，超亂，成幾個禮拜無人執，廁所湧啲屎水出嚟又唔搵人整，學生要聞住屎水上堂。」可見早於數星期前已露出執笠端倪。

點擊圖片放大
+5
+4

有報讀何文田分店的港媽向媒體透露，事件導致未能安排小朋友上暑期班，有家長甚至損失金額高達5萬元。而多間補習學校在社交平台表示，願意為受翹英結業影響的學生提供免費課程報讀。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【學好中文】前小學中文教師主張慢學教法　創業闢教室提倡4招學好中文
16:15 2023/07/06
【學好中文】前小學中文教師主張慢學教法　創業闢教室提倡4招學好中文
【教育界之光】35歲前校長棄百萬年薪開免費補習社　望助基層學生做保安維持營運
12:12 2023/03/24
【教育界之光】35歲前校長棄百萬年薪開免費補習社　望助基層學生做保安維持營運
【繁忙學生】港鐵車廂忙碌的學生 男童大腿當桌面被媽媽喝斥做功課
11:29 2023/06/14
【繁忙學生】港鐵車廂忙碌的學生 男童大腿當桌面被媽媽喝斥做功課

你可能感興趣

【學好中文】前小學中文教師主張慢學教法　創業闢教室提倡4招學好中文
16:15 2023/07/06
【學好中文】前小學中文教師主張慢學教法　創業闢教室提倡4招學好中文
【教育界之光】35歲前校長棄百萬年薪開免費補習社　望助基層學生做保安維持營運
12:12 2023/03/24
【教育界之光】35歲前校長棄百萬年薪開免費補習社　望助基層學生做保安維持營運
【繁忙學生】港鐵車廂忙碌的學生 男童大腿當桌面被媽媽喝斥做功課
11:29 2023/06/14
【繁忙學生】港鐵車廂忙碌的學生 男童大腿當桌面被媽媽喝斥做功課
中小學教育 家庭教育 補習社 結業 網絡熱話 學費 Facebook WhatsApp 社交平台

最高瀏覽

【請食飯黨】內地女騙徒觀塘街頭「搵食」 遭港男絕招KO事敗速逃
17:23 2023/07/28
【請食飯黨】內地女騙徒觀塘街頭「搵食」 遭港男絕招KO事敗速逃
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
14:23 2023/07/26
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
【失職外傭】任由BB趴地1小時外傭只顧玩手機　途人不值所為拍片留證
11:46 2023/07/29
【失職外傭】任由BB趴地1小時外傭只顧玩手機　途人不值所為拍片留證