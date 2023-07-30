【補習社執笠】翹英教育5間分校全線結業　數百家長組苦主群追討有港媽損失達5萬

▲ 翹英教育5間補習社全線結業。

本港學生人數下降，或影響補習社生計。全港有5間補習社的翹英教育（Brilliant Education）昨日（29日）在補習社門口貼出告示，宣布已「完成歷史任務」全線結業。有受影響家長分別組WhatsApp及facebook群組商討對策追討，各自有數百人加入。

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翹英教育在各分校貼出結業告示，未有詳細交代結業原因，僅稱已「完成歷史任務」。告示要求家長須於8月5日下午5時前，將地址發送至指定手機號碼或電郵，讓學校送回學生資料、教材、獎狀等，逾時不作處理。

▲ 翹英教育在補習社門口貼出告示，宣布已「完成歷史任務」全線結業。。（網上截圖）

結業消息一出，有家長隨即在社交平台宣稱早已繳交學費但無堂上，也能聯絡不上學校負責人。k有受影響家長分別組WhatsApp及facebook群組追討，有教師也聲稱被拖糧，有家長更指清潔阿姨同樣無糧出，導致補習社環境衛生惡劣，「個中心超污糟，超亂，成幾個禮拜無人執，廁所湧啲屎水出嚟又唔搵人整，學生要聞住屎水上堂。」可見早於數星期前已露出執笠端倪。

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有報讀何文田分店的港媽向媒體透露，事件導致未能安排小朋友上暑期班，有家長甚至損失金額高達5萬元。而多間補習學校在社交平台表示，願意為受翹英結業影響的學生提供免費課程報讀。

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責任編輯︰王明芳