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【戰士小公主】鍾麗淇首次帶罕見病女兒旅行　廿四孝媽媽：她值得體驗這世界的美麗

娛樂 11:09 2023/07/30

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鍾麗淇一家四口首次出遊。

鍾麗淇一家四口近日飛往泰國旅行，並為一家四口的首個旅行。

由於鍾麗淇的長女Isabella患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），她坦言帶她出遊並不容易，不過只要看見女兒的笑容便覺得很值得。

【戰士小公主】12歲患罕見病大女步入青春期　鍾麗淇證Isabella身體與精神上變青少年

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全家首個旅行

鍾麗淇一家飛往布吉遊玩，全家一起享受陽光與海灘並有一個快樂的旅程。

她坦言準備今次的旅行並不容易，不過看見家人們的快樂及笑容就如給了她十倍力量去安排旅行。

過山車般的心情叫人瘋狂，雖然照顧Isabella不簡單，但這位廿四孝媽媽認為女兒心值得探索和體驗這個世界的美麗，又感慨表示12年來終於有機會全家一起旅行，心中有萬分喜悅。

【戰士小公主】鍾麗淇患罕見病大女完成3公里賽　見證愛女衝線感驕傲：難忘的活動

（IG截圖）

長女患罕見病

鍾麗淇於2010年與中意混血丈夫Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，幼女Michela則於2015年出生。

Isabella在6個月大時確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，每月要花數萬元治療費。醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

鍾麗淇在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路，又形容女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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