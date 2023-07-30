【天氣報告】強烈熱帶風暴卡努料往西北偏北移動　未來一連9日有雨

▲ 強烈熱帶風暴卡努料往西北偏北移動，未來一連9日有雨。（資料圖片）

天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早屯門及大嶼山部分地區錄得約20毫米雨量。今日（30日）大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩南至東南風。

在上午10時，強烈熱帶風暴卡努集結在沖繩島之東南約950公里，預料向西北偏北移動，時速約22公里，橫過西北太平洋。

天文台展望，未來兩三日部分時間有陽光及酷熱。本周中後期天氣漸轉不穩定。隨著影響華南沿岸的偏南氣流減弱，未來一兩日該區驟雨減少，天色較為明朗，天氣酷熱。而影響南海的西南氣流會在本周中後期轉趨活躍，華南沿岸天氣不穩定。此外，熱帶氣旋卡努會在今明兩日橫過西北太平洋，並在本周中期大致移向華東沿岸一帶。

根據九天天氣預報，未來一連9日有雨，市區氣溫維持在約27至34度。

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記者：黃穎津